電動自行車廠商「紅菱重工」徐姓前股東，與黃姓負責人發生經營權紛爭，2017年透過周姓友人介紹，找來中華青少黨「維安查報隊」林姓、洪姓成員，穿著印有外觀近似「調查局」字樣的「中央社調部」、「維安查報隊」背心到紅菱公司辦公室、股東會佇足，營造公司遭調查局蒐證氛圍，促使負責人出面解決股權爭端，調查局懷疑徐、周、林、洪4人合謀假冒調查官「喬事」，將4人送辦。台北地檢署因查無林、洪2人假冒調查官事證，加上周死亡，將4人全不起訴。

調查局獲報，指紅菱重工徐姓前股東因與黃姓負責人有經營權紛爭，徐男2017年找周男協助斡旋，周引介中華青少黨(已於2018年6月25日解散)附屬之「中央社會調查部維安查報隊」林姓大隊長、洪姓隊員。2017年8、9月，周、林2人陪同徐到紅菱公司辦公室，林穿著印有「中央社調部」、「維安查報隊」背心，持識別證冒充調查官，要求李姓職員配合調查，並提供帳務資料、股東名冊。經李向負責人黃男請示後，黃指示勿須理會徐男一行人，徐男３人自行離去。

２０１７年1０月，周、林、洪3人陪同徐至紅菱雲科廠，參加紅菱股東會，林、洪穿著印有「中央社調部」、「維安查報隊」背心，持識別證冒充調查官，在廠房門口佇足觀看，營造股東會已被調查局介入監督氛圍，負責人黃男遂指示公司方姓員工出面，與徐男洽談出資買回徐男持股事宜，４天後紅菱公司以每股1１元價格，向徐男買回７００張紅菱股票。事後調查局依《刑法》冒充公務員行使職權罪、冒用公務員服飾罪，將徐、周、林、洪４人送辦。

檢方調查時，徐、林、洪３人均否認假冒調查官，辯稱到紅菱公司及雲科廠，都是穿維安查報隊背心，出示中華青少黨識別證，檢方訊問與林、洪接觸的紅菱李姓、方姓員工，均無法確認林、洪宣稱是調查官，且紅菱公司未提供相關錄音及錄影事證，另檢方函詢轄區的中山、斗六警分局，均查無接獲報案有人冒用調查官背心或假冒調查官行事，認定３人罪證不足，另周男死亡，將４人不起訴。