中國外長王毅3月4日再次與烏克蘭外長庫列巴通電話，這是自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來雙方的第二次通話，上一次是3月1日。美國之音引述彭博社報導，這可能預示中共領導人習近平將在近期與烏克蘭總統澤倫斯基舉行俄烏戰爭以來的首次通話。

王毅在通話中表示，中國在烏克蘭問題上的基本態度就是勸和促談，習近平主席多次全面闡述中國的立場主張。王毅稱，在烏克蘭問題上，中國不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。真誠期待的目標只有一個，就是和平。中方歡迎俄烏和談，困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判大方向，直到談出停火、談出和平。

美國之音引述彭博社報導，在習近平上週五與歐盟領導人舉行視訊峰會後，中國外交部一位資深官員表示，中烏兩國領導人通話一直在議事日程上。在習近平與外國領導人通話前，中國外長通常先與對方外長會談，儘管王毅和庫列巴上次通話後習澤並沒有通話。

在中國外交部和官媒淡化俄羅斯入侵烏克蘭帶來的平民傷亡，將普京描述為北約組織東擴的受害者，拒絕明確譴責俄羅斯的入侵行為。國際社會向中國施加壓力，要求北京對俄羅斯的侵略行為採取明確立場。

王毅上周四（3月31日）在安徽屯溪會晤了俄羅斯外長拉夫羅夫，雙方稱中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，發展雙邊關係的意願更為堅定。有分析表示，這表明習近平決心與普京成為更鐵的「鐵哥們」，合力對抗西方民主陣營。

中國-歐盟上周五（4月1日）峰會沒有發佈聯合聲明。歐洲理事會主席米歇爾會後說，「我們呼籲中國幫助結束在烏克蘭的戰爭。中國不能對俄羅斯違反國際法的行為視而不見。」歐盟委員會主席馮德萊恩也在會後說，他們向中國領導人強調，俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲大陸來說是「決定性時刻」，也是歐洲與世界其他地區關係的「決定性時刻」。

分析人士說，中國不斷為俄羅斯入侵烏克蘭進行辯護，此舉加深了歐盟對中國的不信任，使中國長期以來試圖打歐洲牌來制衡美國的手法基本失效。

周一，國際社會對烏克蘭北部大批平民被殺表達了極大的憤慨。此前，烏克蘭在從俄羅斯軍隊手中奪回首都基輔附近的布查鎮後，發現了數以百計被捆綁的、遭近距離射殺的屍體，以及一個埋有數百平民的亂葬坑。

美國總統拜登敦促對俄羅斯總統普丁發起國際刑事調查。拜登周一形容普京「殘暴」，在布查發生的處決平民是「駭人的」。拜登說，「我認為這是戰爭罪行……他應當對此責任。」

烏克蘭總統澤倫斯基更進一步，稱在布查發生的殘暴行徑是「種族滅絕」。澤倫斯基周一視察了布查鎮後表示，當俄軍實施的暴行如此顯而易見之時，與俄羅斯談判終止戰爭的努力會更加困難。

報導稱，中國官媒卻將國際社會對俄軍在布查鎮顯然犯下戰爭罪表達的憤怒稱為「炒作布查事件」。北京此舉也導致自身更加孤立，進一步疏遠了與歐洲的關係。

歐盟對外行動署星期一（4月4日）以「中國在烏克蘭戰爭問題上走平衡木」為題在其官網上刊登文章，稱中國媒體和官員們已經明確表示，不能怪俄羅斯入侵烏克蘭，要怪罪西方和北約東擴與忽視俄羅斯的合理安全憂慮。與此同時，中國聲稱尊重所有國家的領土完整和主權。文章說，中國這一自相矛盾的立場實際上是繼續其一貫做法，借烏克蘭局勢繼續對美國和西方世界的抨擊。

中國駐歐盟使團在北京時間周二發表聲明，指責歐盟對外行動署的文章刻意歪曲中國的立場主張，中方對此強烈不滿、堅決反對。