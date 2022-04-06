新北市土城區忠義路上的邱氏祖墓，遭惡意份子闖入，打破所有祖先骨灰罈。（翻攝自臉書粉專《八號商店》）

新北市土城區忠義路上的邱氏祖墓，遭惡意份子闖入，打破所有祖先骨灰罈。（翻攝自臉書粉專《八號商店》）

適逢清明掃墓，新北市土城區近日發生一起駭人案件，有不明份子近日闖入位於忠義路上的邱氏家墓，打破所有邱氏祖先的骨灰罈，還將多罐骨灰混雜在一起，讓邱氏家族緊急在臉書上徵求監視器緝凶。據了解，目前已報警處理，警方正在追查涉案份子。

臉書粉專《八號商城》5日下午發布貼文，稱位於土城區忠義路上的邱氏祖墓，因不明原因遭到民眾擅闖，將邱家所有祖先的骨灰罐打破，並將多罐骨灰混雜一起，邱氏子嗣更表示「阿嬤的骨罐骨灰不知道灑到哪去」。

透過圖片可見，祖塔內一字排開的骨罐與骨灰罈全都被打碎，人骨、遺灰與破裂的罐身散落一地，現場一片狼藉。文章最末指出，邱家對於祖先遭忤逆與侮辱感到相當生氣，因此發文廣求好心民眾能提供監視器畫面，協助追緝凶手。

文章曝光後，凶手惡劣的行徑引起網友譁然，不少網友都表示，「好過份，做那件事的人會有報應，快報警」、「看到圖片眼淚流，真是太過分」、「太過份，天理難容，有報應」、「這也太缺德」、「打破先人的骨灰會有報應，人在做天在看，怎樣也不應該對先人不敬」。此外，也有一名網友在留言區分享近況，表示邱家已於5日下午報警，警方獲報後出動鑑識小組到場採樣。