知名作家兼導演九把刀，2018年與周亭羽低調登記結婚，2020年4月5日迎接女兒「魯拉拉」出世，是兩人第一個愛的結晶，乳名淚藏對已是愛犬「阿魯」的思念，今年就在女兒生日當天，九把刀在臉書po文，寫著孩子的日常生活，但其實鋪了個大梗，宣布周亭羽懷上第二胎，魯拉拉要當姊姊了。

平時經常透過社群分享心情與家庭生活的九把刀，昨天(4/5)女兒魯拉拉生日，他發了一篇孩子的趣味生活文，文中寫著2歲的魯拉拉突然很怕掃地機器人，機器一啟動，她就神經緊繃在意掃地機器人的動向，也討厭運作的聲音，還會嚇到想哭，要掃地機器人快回去基地。

而身為一個玩心重的爸爸，並沒有趁著帶孩子出門再來啟動掃地機器人，表面上是說如果人在家裡，可以立刻排除機器纏到電線的困境，但其實是不想女兒再多一個害怕的東西，「人生有很多東西都值得怕，如果連掃地機器人也要加入怕怕清單，這清單就有點太長了」，還跟女兒分享以前將掃地機器人託付給愛犬阿魯照顧的故事，魯拉拉最後為了不讓掃地機器人孤單一個人，決定跟機器成為朋友。

而在這則大篇幅育兒溫馨故事的最後，九把刀驚喜放出喜訊，「今天是魯拉拉兩歲生日。希望她是一個很開心的姐姐。幾個月後，跟我們一起迎接，又一個重逢」，證實周亭羽懷上第二胎，這個他要再當爸的好消息，讓粉絲在道喜之餘，不禁笑稱他實在有夠會埋梗。