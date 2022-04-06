一名王姓多金富商，因老婆更年期不喜歡嘿咻，108年前往酒店時，認識酒女小美後驚為天人，希望以每月10萬元包養，還要她陪做愛即外出吃飯，甚至還要小美在臉書上按讚，藉此修復自律神經失調症狀。但事後兩人感情生變，王男翻臉提告要求小美返還他之前付出的約48萬元。但小美則舉證強調這些錢是兩人性交易與包養費。法院審理後認為，該款項約定已違反公序良俗，判決小美免還。

根據女方主張，她原本在酒店上班，而王男於108年10月26日前來酒店消費而認識，王男給付之款項，部分是她與王男性交易報酬，而王男為博取她好感而交付支票，屬自動贈與，另外王男也答應每月提供10萬元報酬，除了雙方性交易外，尚包含作陪吃飯、每日使用網路通訊軟體陪他聊天、在王男發表之網路貼文上按讚表示支持等行為，王男藉著她的這些行為，改善自身自律神經失調之症狀，所以男方給付金錢之原因，非只是以性交作為對價內容，雙方約定仍屬有效

法院調查，王男於109年9月9日傳送如下訊息：「不見可以，我老哥生氣，我幫妳一年多我得到什麼，只有氣，妳還是回去當妳快樂酒女吧」，被告則回以：「你又說謊，我們認識還不到一年，別一天到晚吹牛好嗎」，顯示108年間兩人認識。

法官還查出，王男多次傳送訊息給小美表示：「想妳，無法入睡」、「妳不要我，我可能只活半年」、「妳說有理，還好七月份，不然我們打炮有好幾次」、「妳想不想和我在一起」、「我再過幾日，就去日本，第一事我會想死妳在日本，第二，我不知這兩個月裡，妳生活費從何處拿到錢」、「我不讓妳除我外，不詌妳有男人」、「我不讓妳跟別男人，他一個月給妳十萬嗎?」。

小美則回覆：「之前七月份只給我70,000，到八月份要補30,000給我，結果也沒補完」、「像你這種男人，只有你小二會愛妳，外面的女人會跟你在一起只是各取所需」、「我從頭到尾也都沒有騙你，我倆只是各取所需」、「你對我就是一再的為難，用金錢作條件交換，我也是一再的配合」。

小美還傳訊表示，「把你老婆管好就好」、「每天被你騷擾」、「還要陪你打炮」、「被你精神虐待」、「你都是有條件是的條件交換」、「我也陪你交易了一年」、「況且當初說好、每個月你給我最少10萬、我每個月陪你1、2次就好、到後面你就一直刁難我，從一兩次說要到五六次才行，我也都盡力配合，後面就刁難我時間了....說什麼一次一定要陪你到六個小時還是過夜之類的」、「你以前曾問我有沒有愛你，我就回你說我不能愛你因為你有老婆」「你說你老婆更年期不愛做那件事，所以你就要在外面找對象可以跟你做愛、你付錢沒關係，所以我們是各取所需呀」。

法官認為，上述證據顯示王男於108年認識小美時已婚，為有配偶之人，當時小美在酒店上班，王男的每月支付被告10萬元之目的，乃在排除小美與其他異性交往而維持與王男間婚外交往之男女朋友關係，而小美也欣然答應，因此雙方婚外男女朋友關係雖係出於雙方之意願，並約定需有性交之行為，顯然雙方間之約定，已違反公序良俗而無效，因此判小美免賠。