國民黨台北市議員羅智強近日因為想參選桃園市長一職，與國民黨主席朱立倫爆發一連串爭議事件，今（6）日凌晨他正式宣布參選，說不論是用初選、協調或徵召等都會尊重。但朱立倫為何堅持桃園也不辦初選？各界相當好奇，媒體人黃揚明直言，1994年首次民選直轄市長以來，今年是藍綠兩黨第一次都不在直轄市辦初選，感嘆說現在的政黨政治比28年前還不如。

朱立倫與羅智強一通3個小時的電話引起各界討論，羅智強在6日正式宣布參選桃園市長，說不論是用初選、用協調、用民調、用徵召都會尊重，「外界謠傳我會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止」，並同時辭去國民黨副秘書長一職。

黃揚明昨（5）日在《大新聞大爆卦》表示，今年的選舉創下一個新紀錄，是1994年直轄市長民選以來，首次民進黨、國民黨都沒有在直轄市辦任何一場初選，感嘆說「為什麼到了28年後，我們現在的政黨政治卻跟不上、比不上1994年的狀態，為什麼那時候可以眾聲喧嘩現在不行？這是我覺得最疑惑的地方。」

黃揚明認為，初選可以幫市政議題做暖身，除了戰將可以保溫，在這個過程中選民也能發現誰是明星。他以1994年民進黨的「長扁之爭」為例指出，當時陳水扁與謝長廷爭取台北市長提名，結果戰到一半謝長廷就退出，變成「長扁合作」，展現好的樣貌，最後陳水扁當年選贏台北市長，謝長廷也在4年後搶下高雄市長，1場初選出現2位戰將、拿下2個直轄市，「為什麼28年過去，現在直轄市變以前的3倍，6個直轄市沒有一個黨要辦初選！」