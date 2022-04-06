鍾智文砸7.6億換新民7董1監拿下董事會，但他駁斥文件是偽造的。(讀者提供)

鍾智文砸7.6億換新民7董1監拿下董事會，但他駁斥文件是偽造的。(讀者提供)

鍾智文砸7.6億換新民7董1監拿下董事會，但他駁斥文件是偽造的。(讀者提供)

鍾智文砸7.6億換新民7董1監拿下董事會，但他駁斥文件是偽造的。(讀者提供)

鍾智文砸7.6億換新民7董1監拿下董事會，但他駁斥文件是偽造的。(讀者提供)

鍾智文砸7.6億換新民7董1監拿下董事會，但他駁斥文件是偽造的。(讀者提供)

鍾智文砸7.6億換新民7董1監拿下董事會，但他駁斥文件是偽造的。(讀者提供)

三年前出任北市私立新民國小董事長的前台開副董鍾智文，2016年傳出砸7億6000萬買下學校董事會七個董事、一個監察人席次，順利入主新民董事會，事後卻只想當霸王董事長不付錢，還覬覦新民遷校後上百億土地開發利益。前董事會成員批評鍾是「引狼入室」、「居心叵測」，如果不依協議書付錢，不如就將七董一監交還，還給新民一個乾淨的辦學空間。

北市大安區新民國小因地目屬住宅用地，在寸土寸金的大安區中，是極其稀有的大面積建築用地，若遷校原址土地開發金額上看百億元。但鍾智文違法動用苗栗仁德醫專校方資金購置土地，2020年2月遭苗栗地院依背信罪判刑6月，緩刑3年，為了擔心影響新民，他於是將新民校董交由小兒子鍾欣瀚出任。

新民前董事會原認為，鍾智文在仁德辦學，三年就轉虧為盈，如今有意入主新民，他們當然樂見其成。但新民校地市值驚人，鍾智文出價7億6000萬請一位與董事會相熟的林姓中間人，負責整合各董監事，目的是讓他拿下七董一監，坐上董事長的位子，並充分掌握董事會。

知情人士透露，當時剛好有不少董事想要退休或退出，如果鍾智文願拿錢買下董監事席次，全面掌握董事會，方便他日後辦學，未嘗不是件美事。豈料鍾智文光支付第一期的1億元，就拖了1年之久，之後就開始喊窮，但董事會已全換上他的人馬。

對於前董事們來說，雙方當初都有簽約，鍾智文延遲付款早已違約，現在他們並不想追討金錢，只是既然鍾違約在先，不如就解約交還手上董監事席次。如今又傳出他覬覦新民校地龐大土地價值，更讓前董事們認為他居心叵測，寧可解約還款，讓新民能單純地好好辦學。

對此，鍾智文表示，外傳他花7億6000萬買董監事席次，其實沒有這件事。事實上是新民前董事長蔡仁勝掏空校產，他身為接手人，承諾幫蔡補上資金缺口，自己才能接下新民，金額不是7.6億，但詳細金額他基於保密條款不能說，現有外傳的文件都是看他眼紅的有心人士所偽造，他已考慮提告，希望外界不要再捕風捉影。