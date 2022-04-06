國民黨台北市議員羅智強4點聲明宣布參選桃園市長，目前為民調最高的立委魯明哲6日對此表示，現在可以看到連朱主席都認為話要少講，目前徵詢還沒有一個結果，要留給以後可以協調的空間，對於羅仍宣布參選，他則說羅智強很「忠黨愛國」，是一個堅持到底的人，如今要叫他踩煞車喊停可能不容易，因為他也要給支持者交代。

對於羅智強與朱立倫的通話遭爆料是否別有用意？魯明哲說，過去選舉模式大家都在基層跑，但近10年來選舉模式改變成網路世代，很多選舉的步驟和方式變得不一樣，而朱主席與羅智強的1對1電話內容只有當事人才清楚，過程中很確定的一件事就是希望羅智強暫時先別宣布參選，最後卻變成外界你一言我一句的情況，重點是要以和為貴，甚至變成放話都不好。

魯明哲也說，羅智強是一個忠黨愛國的人，性情很直做事也堅持到底，他在桃園行腳已經做了很多準備，要叫他煞車喊停也不容易，他也想給支持者一個交代，但黨部也有自己的立場用心良苦，後續結果溝通不太圓滿，但也不希望變成部分媒體去挑撥或讓外界去放話。