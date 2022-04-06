國民黨桃園市長提名陷入僵局，台北市議員徐巧芯日前爆料國民黨主席朱立倫親電欲參選桃園市長的台北市議員羅智強，撂重話「我就是不要你」，引發爭議。港媒對此分析直言，此事暴露藍營宮廷政治的硬傷，原本年輕族群青睞度就低的藍營，這陣子恐怕難以平靜，且爆出朱立倫施壓羅智強一事，最大得利者是民眾黨主席柯文哲。

被問到有關近日與國民黨台北市議員羅智強爆發的3小時通話爭議，朱立倫昨(5日)表示，身為黨主席要保護大家，說該說的話、做該做的事，責任我扛，不放話也不回應。據《中評社》報導指出，此事可能損及2022地方選舉年輕族群支持，也可能動搖年輕人投入國民黨從政意願，巧合的是，柯文哲在羅智強事件後，成功拉攏2月退出藍營的新竹市議員李國璋就帶槍投靠民眾黨，是否可能成為國民黨跳船潮起點，後續有待觀察。

該篇報導指出，朱立倫的舉動讓藍營宮廷政治躍上新聞版面，這也是時下年輕族群最厭惡的地方派系、裙帶政治，未來藍營也難再批評蔡英文徵召六都市長人選是獨裁。而羅智強遭施壓一事，凸顯了「沒有討黨中央歡心就別想選」、「初選民調被沒收」的弊端，且高聲量的北市議員徐巧芯、游淑慧接連替羅抱屈，已透露出一股山雨欲來風滿樓的氣氛。

另外，該報導認為，爆出朱立倫施壓羅智強一事，最大得利者是柯文哲，因為巧合的是，具藍營背景、2月退出國民黨的新竹市議員李國璋前陣子未有新動向，3日便宣布加入民眾黨，連假期間柯文哲與黨籍立委高虹安到新竹跑行程，被外界視為在布局新竹市長選舉，李國璋也大方合體，在具未來性與選民能見度的政治利益下，國民黨真能擋得住民眾黨的挖角嗎？後續值得觀察。