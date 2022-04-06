據美國之音報導，俄羅斯國內支付系統的一名高管表示，俄羅斯正轉向中國的微晶片製造商，以規避西方的制裁。這些制裁增加了與俄羅斯Mir（意為「世界」或「和平」）支付系統相關的銀行卡的需求。

西方因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁，切斷了莫斯科與全球金融體系的聯繫，也使它無法使用其6400億美元黃金和外匯儲備的近一半。

俄羅斯國家卡支付系統(NSPK)董事會成員奧列格·蒂沙科夫(Oleg Tishakov)表示，隨著亞洲的微晶片製造商在冠狀病毒大流行期間暫停生產，而歐洲的供應商在制裁後已停止與莫斯科合作，俄羅斯正面臨微芯片短缺。

「我們正在尋找新的微晶片供應商，而且已經在中國找到了2家，認證過程正在進行中，」 蒂沙科夫週二（4月5日）在一次會議上說，但他沒有透露更多的細節。

俄羅斯一些最大的銀行不再能夠使用環球銀行金融電信協會(SWIFT)這個全球銀行訊息系統，國際信用卡Visa和萬事達(MasterCard)也停止為俄羅斯海外帳戶提供服務。Mir卡與蘋果支付(Apple Pay)的聯繫在上個月被移除。

據路透社根據俄羅斯國家卡支付系統的數據計算，該系統在2021年底至3月期間發行了200多萬張Mir卡，目前發行的信用卡總數為1.16億張。在土耳其、越南、亞美尼亞、烏茲別克、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和格魯吉亞的分離地區南奧塞梯和阿布哈茲，一些銀行也接受Mir卡。

俄羅斯所有大銀行都報告稱，國內信用卡的需求有所增加。一些銀行目前以與中國銀聯(UnionPay)的合作品牌發行這種信用卡。銀聯是俄羅斯人在海外購物使用Visa和萬事達以外的另一種支付系統。