櫃檯買賣中心公告111年第2季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券；經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等215種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規畫發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有174種，較111年第1季新增的公司有：倚強(3219)、兆利(3548)、泓格(3577)、中天(4128)、瑞基(4171)、桓達(4549)、雙美(4728)、美而快(5321)、中探針(6217)、系微(6231)、朋億(6613)、廣閎科(6693)、上洋(6728)、綠界(6763)、千附(6829)、翔名(8091)、華研(8446)；減少的公司有：台嘉碩(3221)、英濟(3294)、典範(3372)、類比科(3438)、進泰(3465)、宇峻(3546)、世禾(3551)、聰泰(5474)、德宏(5475)、建達(6118)、勤崴(6516)、安格(6684)、亨泰光(6747)、金可(8406)、森鉅(8942)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：李洲(3066)、港建(3093)、台嘉碩(3221)、典範(3372)、類比科(3438)、宇峻(3546)、世禾(3551)、捷流(4580)、久陽(5011)、聰泰(5474)、陸海(5603)、上奇(6123)、茂綸(6227)、互動(6486)、惠光(6508)、安格(6684)、新漢(8234)、生展(8279)、盛弘(8403)；減少的公司有：濱川(1569)、藏壽司(2754)、協禧(3071)、公準(3178)、曜越(3540)、兆利(3548)、泓格(3577)、鑫聯(3709)、瑞基(4171)、勤凱(4760)、友輝(4933)、寶島科(5312)、美而快(5321)、立衛(5344)、九豪(6127)、統振(6170)、新潤(6186)、雷科(6207)、中探針(6217)、系微(6231)、天正(6654)、穩得(6761)、翔名(8091)、大世科(8099)、立碁(8111)。