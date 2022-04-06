Gogoro上週四（3月31日）宣布與Poema Global合併案於各自的臨時股東大會核可後，4月4日雙方合併業務正式完成。合併後Gogoro Inc.為續存的公司並於紐約時間4月5日上午9點30分（台灣時間4月5日晚上9點30分），正式以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克（Nasdaq）交易所開始交易。上市盤前公司市值達到23.3億美元、約合新台幣668億元，而上市首日（4月5日）股票收盤價格達每股14.02美元。

Gogoro成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸（公司市值超過10億美元），也是台灣有史以來第一家透過SPAC方式在海外股票交易市場上市的實業公司，更是睽違16年，再次登上美國那斯達克交易所的台灣科技品牌。Gogoro將於台灣時間4月7日晚上9點進行遠距Nasdaq敲鐘儀式（Bell Ringing Ceremony）慶祝公司正式上市（現場影像直播：https://livestream.com/accounts/27896496/events/10228191）。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，Gogoro正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過5億輛的二輪車輛市場中尋找商機。同時，要感謝潤泰集團總裁尹衍樑，從第一天起就全力支持 Gogoro，以及他對打造一個更美好、永續世界的崇高願景。

尹衍樑為Gogoro創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，更實際參與Gogoro多輪的增資計畫，在挹注落實Gogoro願景的資金需求外，他也在Gogoro企業發展的重要時刻，提供寶貴的意見給Gogoro作為決策參考，是Gogoro一路走來能夠持續創新研發與拓展市場的重要推手。

Gogoro在台創立十年，現已擁有超過47.5萬名PBGN（Power by Gogoro Network）車輛用戶，自2015年正式開始銷售以來，用戶騎行總公里數突破50億公里，累積電池交換超過2.77億顆，全體騎士累計已減少超過4.2億kg的二氧化碳排放，並已管理超過2億7730萬顆的電池交換。

Gogoro在全台布建1萬477個電池交換機櫃，電池交換機櫃遍布在全台2215個站點，可提供服務的電池交換槽總數達到9萬3428個，已經在電池交換網路中投入超過97萬顆智慧電池，全天候、全時域地為所有車主提供大量、高效、智慧的電池交換服務。

為慶祝Gogoro在美國納斯達克交易所成功登板，即日開始至5月2日推出「上市騎同樂，資費月月折」活動，消費者在這段期間內購買Gogoro普通重型電動機車任一車款，都享有前6個月電池資費每月200元折抵。新舊車主也可以參加「慶上市、揪來試」活動，藉由推薦或邀約親友試騎，獲得最高7200元的門市折抵金。上述加碼優惠活動的生效日都會回溯至4日1日