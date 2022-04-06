《北京日報》報導，美東時間4月5日，聯合國安理會就烏克蘭局勢舉行公開會。中國常駐聯合國代表張軍在會上闡述中方關於當前烏克蘭局勢的立場主張，強調推動烏克蘭局勢降級，盡早停火止戰，是國際社會的迫切期待，也是中方的強烈願望。

張軍表示，對話談判是開啟和平之門的唯一出路。俄羅斯、烏克蘭已經舉行多輪談判，中方歡迎雙方堅持和平談判的大方向，克服困難和分歧，為全面解決危機不斷積累條件。國際社會要為雙方談判營造有利條件和環境，為政治解決開闢空間，不要設置障礙、增添阻力，更不要火上澆油、激化矛盾。要全力防止局部衝突擴大化。

張軍表示，中方高度重視烏克蘭人道問題，支持一切有利於緩解烏克蘭人道危機的倡議和舉措。當前衝突仍在持續，中方呼籲當事方遵守國際人道法，保護平民和民用設施安全，最大限度減少平民傷亡，確保人員撤離和人道准入通道的安全順暢，保障婦女兒童、傷員戰俘的基本權利。人道問題不應被政治化。

張軍呼籲，烏克蘭和周邊國家的人道需求巨大，國際人道機構應保持中立、公正，積極動員協調更多資源，為輓救生命、保護平民作出不懈努力。中方已經並將繼續向烏克蘭和周邊國家提供人道援助。

張軍表示，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生。有關布查鎮平民死亡的報導和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

張軍指出，烏克蘭危機的溢出效應正在對世界特別是發展中國家產生巨大影響，這值得高度重視，必須加強管控。制裁不是解決問題的有效手段，反而會加速危機外溢，帶來新的複雜問題。在全球化深入發展、人類命運緊密相連的今天，實施全方位、無差別的制裁無異於將世界經濟政治化、工具化、武器化，引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機，危及國際社會數十年的發展成果，讓各國民眾付出沈重代價。

張軍強調，廣大發展中國家不是衝突的當事方，不應被捲入矛盾，更不應被迫承擔地緣衝突和大國博弈的後果。世界主要經濟體要負起責任，管控危機外溢風險，維護全球市場穩定和世界經濟的復甦勢頭。

張軍表示，冷戰已經結束30多年，歐洲發生這樣一場地緣政治的悲劇值得深刻反思。各國主權和領土完整都應得到尊重，中小國家不應被推向大國對抗的前沿。各國都有權獨立自主決定外交政策，不應被迫選邊站隊。

張軍指出，各國的安全不可分割，一國的安全不能以損害他國安全為代價。中方呼籲美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話，直面多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的地區安全框架。

張軍強調，在烏克蘭問題上，中方不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。中方真誠期待的目標只有一個，就是和平。中方將繼續勸和促談，為解決烏克蘭危機發揮建設性、負責任作用。