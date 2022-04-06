國民黨桃園市長提名陷「亂局」，傳出黨主席朱立倫在電話中重話逼副祕書長羅智強退選訊息，但羅6日凌晨已在臉書宣布辭去黨副秘書長、參選桃園市長。對此，台北市議員游淑慧稍早在臉書送好友羅智強16字，「竭忠盡智、發憤圖強、行走千里、服務桃園」。

羅智強聲明強調，不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重，對他來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的，至於外界謠傳他會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止，且如果最後國民黨提名他參選，會全力以赴爭取勝選，但如果最後初選機制提名的人不是他，也絕對支持。

游淑慧今晨7時34分在臉書寫下，午夜12點後，羅智強宣布了他意願不變，既遵守對主席的承諾，亦堅持了自己的初心，更讓這幾天許多他知難而退的放話，也不攻自破。對此有網友在游的臉書貼文底下留言表達看法，有人認為「要多點人支持，給黨中央壓力才行」、「加油！不氣餒！不妥協」、「誰有戰鬥力挺誰，只是這樣」、「政治不是靠計算與權謀就可以獲利」、「國民黨自己要先有新氣象，否則難以扭轉人民心中的形象」。

還有來自桃園的網友現身游淑慧的臉書貼文底下留言，「我是藍色選民，我住桃園，在聽到朱立倫封殺羅智強的消息後，本來已經放棄對下一屆的市長投票了，但看到羅智強先生還是不畏艱難地站出來，我會堅持支持」。