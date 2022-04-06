43歲女星何嘉文日前宣布砸下超過500萬新台幣，與好友一同投資時尚沙龍，但沒想到髮廊還開不到1年就碰到疫情大爆發，讓她曾一度「營業額掛零」，為了撐下去，她只好拋下包袱，自己跑到百貨公司櫃位發傳單宣傳，熬過最艱難的時刻。

何嘉文的家中經營水果行已有數十年，投資眼光獨到的她，這兩年還與老公接下家族生意開啟網購市場，並在2021年與設計師好友一同在信義區開設時尚沙龍「樂酷樂色研所髮廊」，以知名髮品萊雅來當作賣點，沒想到店面才開沒多久就遇上新冠肺炎疫情大爆發，當時沒人敢出門只有百貨公司營業，何嘉文的髮廊因此生意慘淡，她只好將客戶族群鎖定在櫃姐身上，親自拿著傳單到百貨公司櫃位一一發傳單，與櫃姐們聊天、搏感情。

沒想到這招竟然奏效，第二周開始便陸續有櫃姐及百貨工作人員上門光顧，髮廊因此逐漸有了起色，並在下半年步上軌道撐過最難熬的階段，如今營業額高達上百萬，但若要攤提去年的損失，還是需要花一段時間努力。何嘉文也趁著疫情期間到世新大學進修公共關係暨廣告學系碩士（EMBA上海專班），今年即將畢業。

事實上，何嘉文過去曾以歌手身分出道，憑著甜美臉蛋、清新氣質受到大眾矚目，後來還跨界綜藝、電視、主持及舞台劇，成為全方位女藝人。而她的爸爸因本來就是水果批發商，媽媽也曾開過家庭美髮，讓她骨子裡燃著「生意魂」，曾投資餐廳、內衣、化妝品、保養品等副業，但沒想到疫情期間最賺錢的還是家中老本行，讓她有些哭笑不得。