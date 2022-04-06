一名老闆娘抱怨，女員工因缺錢自願加班，卻在離職後去勞工局檢舉她，讓她覺得很委屈，因為是員工自願要將工作時數拉長為12小時，而她對時薪人員的認知就是「工作多久就領多少錢」，引起網友熱烈討論。不過，根據勞基法規定，勞工工時以8小時為限，超出8小時前2小時，每小時工資應為原本薪資乘以1又1/3（約1.34倍）；超過3至4小時，時薪應給予1又2/3（約1.6倍），而不是只給原本的時薪就好了。

一名女網友近日在臉書社團《爆怨公社》上貼出多張對話截圖說，公司一位女員工主動提出加班的意願，因為她本來有在其他地方兼職，如果扛下離職員工的班，同樣能賺錢，卻能省去通勤的時間。由於原PO不熟悉勞基法的規定，也擔心加班工作時數太長，女員工恐會吃不消，因此還再三確認「12小時，你OK嗎？」而對方則是掛保證，強調自己沒問題，因此最後她也同意讓女員工加班。

女網友表示，結果女員工離職後，竟然跑去勞工局投訴公司工作時數太長，還不願支付加班費，讓她聽了很委屈，因為事情根本不是這樣，加班是女員工自己提的，而她也提過要將女員工升職當正職員工，但對方拒絕表示想領時薪，而她對時薪人員的認知就是「工作幾小時，就領多少錢！」

女網友指出，這位女員工在職期間常向她預支薪水，還會說自己沒錢吃飯，就從店裡拿食材和用品，然後說要從薪水裡面扣款。而她當初念在對方也是辛苦人，工作時數這麼長，因此對方家裡有困難就盡量幫忙，但結果好心沒好報。也讓原PO忍不住崩潰直呼，好想知道有什麼方法可以為自己吐一口怨氣，真的超不甘心。

貼文引起網友討論，不少人撻伐女員工，認為對方的行為不可取；但也有網友認為原PO開店多年，難道都不知道工作超時就是要給加班費？而且女員工自願加班，每天工作12小時是事實，必須要處理，且勞基法才不會看員工加班是自願還是不自願。

而根據《勞基法》第30條規定，勞工每日工作時間不得超過8小時、每周不得超過40小時。另在《勞基法》第24條第2項規定，加班時間在2個小時以內（第9與第10個小時），除了原本的薪水外，應按照平日每小時工資額加給1/3以上；若加班時間為3至4小時（第11與第12小時），則要按平日每小時工資額加給2/3以上。舉例來說，如果每小時的時薪是100元，那員工加班1小時，第9個小時的薪水計算方式為「100＋（100×1/3）=134」，所以員工加班的那個小時應領134元，而非100元。