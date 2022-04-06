烏克蘭總統澤倫斯基昨天在西班牙國會發表視訊演說，以西國內戰期間「格爾尼卡大轟炸」事件，借喻俄軍罪行與烏國平民傷亡悲劇，請求西國提供武器、並強化對俄國經濟制裁。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）受邀向西班牙眾議院，透過視訊發表演說，參議院議員也受邀聆聽。這是布查鎮（Bucha）慘案曝光後，澤倫斯基首度在他國國會發表演說。

正式演說前，國會議長巴泰特（Meritxell Batet）引言，代表西班牙國民歡迎澤倫斯基。她讚許烏克蘭抵抗俄軍入侵的勇氣與決心，並強調「烏克蘭為他們的自由而戰，也是為我們的自由而戰」。

澤倫斯基首先向西國國會致歉，由於他先前在聯合國安理會的演說，導致原定西班牙當地時間下午5時舉行的演說受到延誤。

正式演說一開始，澤倫斯基便以西班牙內戰期間，撼動世人的「格爾尼卡大轟炸」事件，悲痛表示：「此時明明是2022年4月，但卻好像1937年4月，當時全世界都震驚於你們的城市所受到的攻擊」。

格爾尼卡（Guernica）大轟炸發生於1937年4月26日，是人類歷史上首次地毯式轟炸，當時佛朗哥將軍（Francisco Franco）尋求納粹德國和法西斯義大利相助，在西班牙北部巴斯克地區格爾尼卡城，對平民發動無差別空襲。

藝術家畢卡索（Pablo Picasso）當時受到西班牙第二共和國委託，根據此慘劇創作出世界名畫「格爾尼卡」，以控訴戰爭的殘忍無情。

澤倫斯基感謝西班牙政府與企業支持之餘，也不忘點名3家仍與俄國有商業往來的西班牙企業，包括生產磁磚與建材的寶瓷蘭集團（Porcelanosa）。該集團隨後立刻發表聲明，保證已中止與俄國的商業關係。

澤倫斯基呼籲，「全歐洲必須停止對俄國的恐懼」，並且痛心叩問，「最糟糕的是，我們不知道這場戰爭將持續到何時？」

他請求西班牙向烏克蘭提供更多武器，並且加強對俄國的商業制裁，他說，「我們怎能容許俄國銀行賺取利益的同時，俄國政府正在毀滅我們的城市？」

他沈痛指出，「許多烏克蘭母親，在孩子背上寫下家人的姓名，這麼一來，即使她們死於戰火中，孩子仍有一絲被拯救的機會」。

演說結束，議員全體起立鼓掌致意。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也以簡短演說回應澤倫斯基，除了譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）外，並且強調「烏克蘭可以依靠西班牙」，表達西班牙將持續堅定支持烏克蘭。（編輯：韋樞）1110406