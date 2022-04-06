已故藝人大炳2012年感染真菌，引發急性肺炎，原本狀況好轉卻突惡化，不幸病逝醫院，享年37歲，弟弟「小炳」余俊賢昨（5日）在臉書PO出清明節掃墓的照片，並對大炳道出內心話，讓不少網友紅了眼眶。

「小炳」余俊賢在臉書PO出清明節掃墓的照片，可以看到已故藝人大炳的墓碑，上頭貼著生前照片，只見對著鏡頭擺出燦爛微笑，是他帶給所有人的第一印象，接著寫道：「親愛的大家，大家會想念大炳嗎？要不要跟他說說你心中對他的想念呢」，更表示很久沒有來探望哥哥，因此清明節跟全家人約好家一起來看他，不過今天沒有哀傷的情緒，反而有種熱鬧過年的感覺，最後不忘補上一句：「想你大炳」，道出心中滿滿思念。

對此，網友紛紛留言：「大炳哥的才華無人能取代～帶給大家歡樂時光」、「真的很謝謝他，給了我們很多歡笑跟回憶」、「我超級想念炳哥，他是台灣最有才華的演員，靠自己能力進軍好萊塢的台灣之光」、「活生生的在我們的腦海揮之不去⋯⋯頑皮的大炳」、「我相信他在天國一定過得不錯」。

小炳在哥哥大炳過世後，鮮少出現在螢光幕前，身為單親爸爸又得扛起照顧母親的責任，龐大開銷不得不身兼多職，如今在好友投資的炸雞店中擔任基層員工，雖然收入不比藝人時期高，但穩定的生活讓他感到更踏實，更透露未來打算自己開店。