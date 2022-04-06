國民黨桃園市長之爭陷混亂局勢，但多份民調都指出目前藍營最強人選為在地立委魯明哲，他今（6）日表示自己從去年開始，只要有被詢問都直接表態沒意願參選，不解何以被人誤解為沒表態，不明白這說法到底從何而來？魯明哲並說，不論最後黨決定提名誰，他都會全力支持、輔選。

魯明哲今日在《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，被問到是否有意願選桃園市長一事，他表示自己議員當到一半選立委，不想再發生類似的狀況，立委做到一半又跑開，家人也持反對立場，因此他從來就沒有想參選的心思。

魯明哲指出，從去年開始到上星期接受黨部徵詢時，他的態度都是「沒有意願」，不解為何會被說成始終不表態，「難道表態說不選不算數嗎？」並公開表示自己沒有意願參選桃園市長，說不論未來黨決定提名誰，自己都會全力進行輔選。

針對自己的民調是目前國民黨最強一事，魯明哲則表示雖然是第一名，但支持率也只有20％左右，「我看到數字是憂心！」魯明哲指出，想當選需要50％支持率，就算「三腳督」也要拿40％才會贏，因此現在不是黨內比一比就好，必須儘快團結，把所有人的支持度都集中到一個人身上。

除此之外，魯明哲透露自己接受黨部徵詢，談了約1個小時左右，但卻根本沒看到任何民調資料，最後以放話的方式講出來，也沒有任何重要幹部來承認或否認，「要在這基礎下做評論，我坦白講，我覺得不太好」。