清明連假前一天，本土確診個案首度破百，接著4天連假也飆破百例，昨天（5日）更突破200大關達216例，5天累計796例確診，疾管署的最新確診地圖顯示，新竹縣一夜變色，確診超過百例，成為全台第6個確診破百的縣市。

指揮中心5日公布國內本土新增216例，加上1日的104例、2日160例、3日183例、4日133例，5天累積確診高達796例，昨指揮中心指揮官陳時中指出，目前確診數看來還沒到高峰，加上連假人潮流動，陳表示，連假後大約需觀察10天，至少也要7天，才能確認疫情是否平穩下來。

根據疾管署的最新確診地圖，新竹縣昨（5日）新增13例確診，累積個案從89例飆到102例，顏色也從深橘變成深紅，成為全台第6個確診破百的縣市。原因是台中婚宴群聚延伸至新竹縣某醫院，導致院內群聚感染，昨單日新增13例，都是病房內被匡列隔離陰轉陽的個案。

統計從1月1日至4月5日，全台本土個案累積2021例確診，目前案例最多的是桃園市568例、新北市486例、高雄市249例、基隆市242例、台北市167例、新竹縣102例，6縣市破百例，接著是台南市、宜蘭縣各35例、花蓮縣、新竹市各23例、台東縣18例、台中市16例、彰化縣15例、苗栗縣14例、屏東縣9例、雲林縣6例、嘉義縣6例、嘉義市4例、金門縣3例，維持0確診的3縣市，為南投縣、連江縣、澎湖縣。