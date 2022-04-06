央視新聞報導，受到新冠疫情升溫影響，大陸全國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，大陸各省、自治區、直轄市電影主管部門，各電影院線公司，中國電影發行放映協會發布通知，要求各省市依照風險等級不同，電影院暫停開放或限流。

通知稱，大陸部分地區的疫情上升速度較快，社會面傳播擴散和外溢風險比較高。電影全行業要堅決貫徹落實黨中央關於從嚴抓好疫情防控工作的決策部署，全力做好電影院疫情防控各項工作。現就有關事項通知如下。

一、服從疫情防控工作大局。深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱巨性、反覆性，切實提高政治站位，統籌好疫情防控和產業發展，繼續認真落實《電影放映場所恢復開放疫情防控指南（第三版）》要求，採取更加有效措施，為盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭作出努力。

二、嚴格落實分區分級防控要求。根據本地區風險等級動態調整情況，做好電影院科學精准防控工作。

1.中高風險地區電影院一律暫不開放，嚴格做好環境消殺，嚴密做好員工健康監測，為電影院復業做好準備。

2.低風險地區電影院要按照屬地防疫部署要求，該限流的限流、該暫停的暫停、該關閉的關閉。營業電影院要嚴格執行上座率不超過75％的要求，嚴格執行觀眾掃碼測溫、實名預約、無接觸式售票、全程佩戴口罩等要求，嚴格執行電影放映期間不得飲食要求，嚴格執行清潔消殺、通風換氣、延長場間休息時間等要求。

三、壓實屬地管理責任和企業主體責任。各地電影主管部門要進一步統一思想認識、保持戰略定力，深入防疫一線、加強指導巡查，抓細抓實電影院疫情防控各項工作。各電影院線公司要加強部署和檢查，及時將本通知精神傳達至電影放映單位，確保貫徹落實到位。