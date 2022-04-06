台灣時間今天凌晨歐冠8強賽正式開踢，首先進行了兩場比賽，利物浦以3：1擊退里斯本、曼城1：0戰勝馬德里競技，利物浦此戰作客葡萄牙主場，但絲毫不受影響，上半場就以2：0取得絕對領先優勢，最後成功勝出。曼城則靠當家球星德布勞內(Kevin De Bruyne)踢進致勝球險勝。接著4月14日還要進行次輪比賽。

Let’s finish it off next week! 💪🏼 pic.twitter.com/mkj6pXx5SV — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) April 5, 2022

先來看利物浦與里斯本的對決，這對組合實力差距很大，根據外媒《bet365 ES》分析，利物浦奪冠賠率高居第2，有4.00，里斯本則與比利亞雷亞爾排在最後，賠率是67.00，果然首場比賽利物浦強壓對手，分別在比賽第17、34、87分鐘進球，而里斯本在第49分鐘於禁區射門得手，讓最後進球數不至於掛蛋。

曼城與馬競實力也有不小落差，曼城奪冠賠率以3.00居首，馬競則以17.00排第6，不過全場曼城踢得不輕鬆，到比賽第70分鐘才終於進球，英格蘭中場球員福登(Phil Foden)在多人防守情況下將球傳給前方的德布勞內，後者順勢殺入禁區將球踢向左側，對方門將在右側試圖攔截撲空，曼城踢進關鍵一擊。

接下來利物浦與里斯本將在台灣時間4月14日凌晨三點踢第二戰，曼城與馬競也會在同樣時間繼續展開對決。歐冠8強採兩場主、客場制，最後將比較雙方的總進球數來決定誰晉級，若進球數一樣，則看哪隊在客場進球數較多。此外正規時間90分鐘未分出勝負仍會進入30分鐘加時賽，再無結果則進行PK大戰。