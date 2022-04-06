國內確診暴增，電信業紛紛啟動居家辦公、分艙分流等措施，中華電至4月10日前均執行實施分艙分流，台灣大自今(6)日起至4月15日，全員以居家工作為主，遠傳也持續讓辦公室同仁申請彈性居家上班及分流機制。

中華電(2412)表示，因應國內COVID-19疫情升溫，暨清明連假大量人潮移動、聚集可能增加之風險，已從3月28日就開始實施分艙分流，並將執行至4月10日。另外，清明連假期間有參加掃墓、喜宴、大型餐敘等活動、且業務性質可居家辦公者，可申請居家辦公至4月10日。

台灣大(3045)自今(6)日起至4月15日，全員以居家工作為主，以保護員工及員工家眷健康，同時確保公司營運韌性。各單位因業務所需之必要人力且盡量已完成接種二、三劑疫苗者，始得進辦公室上班，並暫停同仁間跨棟接觸。技術單位、直營門市、客服人員，依業務需求安排人力配置，並確實做好防疫相關個人防護措施。

台灣大表示，持續超前部署，自2021年5月疫情提升三級警戒後，持續推動辦公室員工居家上班，並由各單位主管視現況決定進辦公室工作之人力，並於3月起，全公司進入後疫情時代新常態(New Normal)辦公模式，員工每個月最多可申請10日居家上班。

遠傳(4904)表示，面對疫情變化，公司針對防疫訂有緊急應變計畫，也徹底執行進入辦公處所人員需遵守嚴格的防疫規範，取消訪客進入辦公場域及限制實體會議參與人數。遠傳導入微軟Teams遠距協作多年，在本波疫情前持續讓辦公室同仁申請彈性居家上班及分流機制，鼓勵工作性質適合的同仁申請。

遠傳向來提倡實體加虛擬的混合辦公環境，以因應數位化轉變的新職場環境，在不影響業務運作的前提下，提供「居家遠距工作」的模式，讓同仁可兼顧防疫與家庭照顧。本項機制運作至今成效良好，且可快速因應疫情的起伏。