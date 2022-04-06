6日隔夜美股全走跌，其中費半跌4.53%最多，同時，那斯達克也創4周以來最大跌幅。俄烏邊打邊談，以及美公債殖利率大升仍是左右美股表現重要因子。聯準會理事布蘭納德表示，將加快美國貨幣緊縮腳步，當地10年期公債殖利率也應聲升至3年新高，因市場擔心美國為抑制通膨大漲一昧只想升息，可能阻礙經濟成長。目前，美指期則是小漲約0.1%。

★四大指數

美股道瓊下跌280.70點或0.80%，收34,641.18點。

NASDAQ下跌328.39點或2.26%，收14,204.17點。

S&P500下跌57.52點或1.26%，收4,525.12點。

費城半導體下跌155.13點或4.53%，收3,269.82點。

★消息

美國將於當地時間6日與G7(7大工業國)，以及歐盟共同宣布對俄新制裁案。據悉，將進一步禁止所有對俄新投資、加大對俄金融機構以及俄企制裁力道。

美國堪薩斯聯邦準備銀行認為，美國若再升息，1次升兩碼是必須考量選項。同時，縮表也要同時進行。

被拜登提名為聯準會副主席的現任理事布蘭納德指稱，若通膨相關指數再居高不下，聯準會不會坐視不管，將採取更強更有力政策緊縮貨幣。因此，預估最早將於5月開始縮減資產負債表規模，且速度將比上次來得更快。

堪稱聯準會第2把交椅的布蘭納德一番話趨於升息鷹派，美國10年期公債殖利率盤中交易時，一度大升17個基本點，又創近3年新高，目前則在2.573%左右。同時，當地30年期的也一度升破5%，目前在4.45%附近。

美國時間6日，聯準會計畫公布前次貨幣政策會議記錄。至於下次利率會議，目前表定5月3日與4日兩天。

★分析

花旗認為，聯準會各個理事對貨幣緊縮發表的言論來看，無論是實施的時間以及規模大小都有更快以及更大趨勢。因此，5月份萬一進一步量化緊縮時，縮減資產負債表的動作可能會不小。

德意志銀行指出，聯準會為打擊高通膨繼續加息的話，美國經濟恐怕將在2023年邁入衰退期。德意志銀行預估，聯準會在未來3次貨幣政策會議上將依序升息，到2023年中時，美國利率會來到至少3.5%。

★類股

標普500各大類股中，公共事業漲近0.7%，醫療健康漲近0.2%，另外，必需性消費用品和=以及房地產均上漲。不過，特斯拉與亞馬遜所屬的非必要性消費品大跌逾2.3%最多，英偉達所屬的IT族群也跌超過2%，能源、工業還有Netflix所屬的通訊服務也跌逾1%。

★重磅股

龍頭科技股全面走弱，特斯拉收跌逾4.7%。原FAANMG、現GANMMA六大科技類股中，奈飛跌2.9%，亞馬遜跌超2.5%，蘋果跌近1.9%，谷歌母公司Alphabet跌1.8%，微軟跌1.3%，原名Facebook的Meta也跌近0.9%。

半導體族群持續遭到市場拋售，費城半導體跌逾4.5%。個股中，屬IT類股的應用材料以及科林研發雙雙收跌近6%、NVIDIA以及高通都跌逾5%，英特爾跌2%，還有AMD、博通、希捷科技均跌超過3%。

★焦點股

繼上個交易日飆升27%，並創上市後最高紀錄後，推特續收漲2.02%。特斯拉的創辦人馬斯克，已成推特最大持股人，故推特將任命馬斯克為董事會成員之一。同時，推特也與馬斯克達成協議，馬斯克持股比例將不超過14.9%。

收漲2.43%嘉年華郵輪表示，3月28日當周是史上最忙碌的房間預訂周，可望出現兩位數成長，迎接全球旅客的到來。

美國最大線上虛擬貨幣交易平台Coinbase收跌近7.6%，因慘遭日本瑞穗下修目標價。

中概股大多走低，那斯達克金龍中國指數（HXC）也跌逾4.6%。其中，百度、拼多多、京東、網易分別收跌近6%、5%、3.8%以及1.9%左右。同時，滴滴跌近12%，知乎、小鵬汽車下跌超過6%，阿里巴巴、蔚來汽車也跌逾5%。

★台股ADR

台積電下跌2.29美元或2.19%，收102.50美元，換算台股價格為588.45元。

聯電下跌0.21美元或2.31%，收8.87美元，換算台股價格為50.92元。

日月光下跌0.24美元或3.34%，收6.95美元，換算台股價格為99.75元。

中華電信下跌0.37美元或0.83%，收44.44美元，換算台股價格為127.57元。