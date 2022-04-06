2022年富比士全球富豪榜周二出爐，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以2190億美元（約新台幣6.1兆）身價擠下亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的1710億美元（約新台幣4.7兆）榮登全球首富寶座，台灣首富則是由「神秘鞋王」張聰淵蟬連，身價達117億美元（約新台幣3276億）。

富比士指出，過去一段時間，戰爭、疫情和低迷的市場影響全球富豪的資產，今年上榜的富豪共有2668人，比去年減少87人，總資產也比去年減少4000億美元，但高達12.7兆美元。

此外，在俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯上榜的富豪比去年減少34人，大陸科技巨頭也因為管制措施更為嚴格，導致上榜人數比去年少87人。儘管如此，今年仍有超過1000名富豪比去年更加富有。

美國依然是擁有最多富豪的國家，共有735位億萬富翁上榜，大陸排名第二擁有607位億萬富翁，總資產達2.3 兆美元。馬斯克擊敗貝佐斯躍居全球首富，身價高達2190億美元，貝佐斯以身價1710億美元緊追在後，第三名則是法國路易威登（LVMH）集團老闆阿諾特（Bernard Arnault）資產價值高達1580億美元。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）以1290億美元身價位居第4名，「股神」巴菲特（Warren Buffett），身價1180億美元。臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）身價則從去年的第5名跌至第15名，身價縮水至673億美元。

台灣首富則是張聰淵，身價達117億美元，同時位居全球富豪榜第163名，排名第二的是旺旺集團董事長蔡衍明，身價78億，第三名則是長春集團創辦人林書鴻身價為72億；大陸首富是農夫山泉瓶裝水的創辦人鍾睒睒，身價657億美元，在全球排名第17名。

此外，日本首富是UNIQLO母集團迅銷集團創辦人柳井正，身價為261億美元，南韓首富則由通訊軟體Kakao創辦人金範洙（Kim Beom-su）與三星的李在鎔同時並列，身價都是91億美元。