新北市疫情持續延燒，新北市長侯友宜昨呼籲中央及早啟動在宅照顧，侯今天也將召集七家醫院開會，部署在宅照顧，讓未來若出現大量確診病患，可落實醫院分區、分級照顧，成為在宅照顧的後盾。

侯友宜說，在宅照顧是必要走的，才不會拖垮新北市醫療量能，針對輕症與無症狀確診者，以家戶為單位照顧，由各分區醫院協助，搭配去年研發的虛擬病房、遠距關懷系統，整合醫院、集中檢疫所，落實分區、分級照顧，成為病人跟家人堅實照顧系統。

侯友宜說，讓醫院、集中檢疫中心、衛生局基層醫療體系做好責任分區，是現階段要做好的準備，只要中央指引下來，新北市就能啟動。

侯友宜也說，因為是在宅照顧，各區區長必須做好事前溝通，不斷告訴民眾未來會慢慢走到這個方向，大家要有共識，目前確診數量很多的國外都是採取這樣模式。

至於目前擴大匡列、採檢該做，中央調整過，或還沒調整，侯友宜也要求所有單位全力配合。