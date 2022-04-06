女星小S(徐熙娣)睽違多時，近期全面復出台灣綜藝圈，一口氣開了《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》兩個新節目，她不改直率嗆辣作風，因此每集播出都引發話題，恰好又逢姊姊大S再婚「酷龍」具俊曄的喜訊，因此小S經常談論相關內容，最近她被問到連假期間，是否跟姊姊一家人見面相聚？小S給出的答案出乎意料，竟然大放閃光彈。

小S如今手握倆節目主持棒，生活又變得忙碌而充實起來，剛好姊姊大S閃電再婚，成了娛樂圈大熱話題，而小S也順勢大聊姊姊跟姊夫相隔24年重新牽起情緣的過程，不料刺激到前姊夫汪小菲，在微博po文大罵她有完沒完，「你姊都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」，讓小S跟老公許雅鈞也不禁發聲回應，夫妻倆的發言被讚高EQ。

小S日前在《小姐不熙娣》透露，S與具俊曄陷入熱戀，其實第一時間就跟她分享心情，興奮地說：「交男朋友了，而且那個人妳認識」，做妹妹的她一聽，立刻聯想到具俊曄，也覺得好興奮，提到姊夫曾說，「此時此刻才發現原來她(大S)在他心裡一直有個很深的位置」，尤其是當年大S跟具俊曄是在最相愛時無奈分手，因此留下了深深的遺憾，也因次才促成現在的婚姻。

先前大S宣布與具俊曄再婚的消息，小S當時表示很期待跟姊夫聚聚，要帶他吃遍他最愛的台灣麻辣鍋，據《聯合報》報導，適逢清明連假，具俊曄也完成隔離恢復自由身，小S是否有跟姊姊、姊夫相會？她則透過經紀人回應：「最近常跟老公吃飯」，不只巧妙閃過是否跟姊夫見面的問題，還順道放閃，可能是思量大S的心情，態度才轉變得低調。