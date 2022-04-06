「子宮肌腺症就像『壁癌』一樣，大部份都屬於瀰漫型的子宮內膜異位，多數長在子宮後壁，也有病人前、後壁皆有。原因是月經剝落不出去，長到子宮肌肉層內，造成女性疼痛不堪，是子宮內膜異位中最令人頭痛的一種！」

●子宮肌腺症像壁癌！ 與子宮肌瘤不一樣？

台北秀傳醫院執行院長、高雄醫學大學婦產科教授鄭丞傑醫師說明，子宮內膜異位是指良性的子宮內膜組織，出現在子宮之外的不正常位置。當發生在卵巢且形成腫瘤時稱為「巧克力囊腫」；發生在骨盆腔則稱為「骨盆腔子宮內膜異位」；發生在子宮肌肉層時就是「子宮肌腺症」。

(圖/潮健康提供)

鄭丞傑醫師指出，子宮肌腺症與子宮肌瘤是女性最常見的婦科良性疾病，兩者不同之處在於子宮肌瘤是子宮肌肉層本身長出腫瘤，而子宮肌腺症則是子宮內膜掉進子宮肌肉層之中。鄭丞傑說「子宮肌瘤是親生的，子宮肌腺症是領養的。」

●子宮肌腺症年輕患者增？ 1個月可能痛上15天？

鄭丞傑醫師指出，子宮肌腺症的發生機轉尚未完全確立，過去認為可能與墮胎手術衝擊內膜、經期性行為太劇烈、或是上皮細胞在子宮肌肉層化生形成內膜組織有關。晚婚晚育也可能增加風險。不過，愈來愈多年輕婦女罹患子宮肌腺症，有可能是受環境荷爾蒙與空污，或壓力等無形影響。

「環境荷爾蒙最多的就是來自日用品，像是洗髮精、沐浴乳，還有化妝品、塑化劑、衛生棉，以及裝熱食的塑膠袋、手搖飲等等，這些內分泌干擾物在代謝後會影響身體荷爾蒙的合成與分泌，而且幾乎無所不在！」

(圖/潮健康提供)

鄭丞傑醫師說明，子宮肌腺症主要有三大症狀，第一是月經量太大，第二是經痛，且可能一年比一年痛。第三是不孕。其他症狀還包括經期過長、非經期出血、性交疼痛等等。子宮肌腺症患者可能在月經前就發生疼痛，一直持續到經期之後，有些病人一個月可能疼痛長達15天，嚴重影響日常生活品質。

●子宮肌腺症有哪些治療方式？ 她39歲治好還懷孕？

鄭丞傑醫師表示，目前子宮肌腺症的惟一根治方法為子宮切除手術，至少要切掉子宮體，可以保留子宮頸，俗稱為「子宮半切」。局部切除肌腺症手術近年來已較少使用，原因是大部分的子宮肌腺症是瀰漫型的，切除一部分是切不乾淨的。其他治療方式包括：抑制腦下垂體荷爾蒙的針劑治療、子宮內投藥系統、口服藥治療，以及無創海芙刀治療手術等方式。

許多婦女尚未生育或不想切除子宮，可使用子宮內投藥系統，藥物經由子宮直接吸收，減少肝腎代謝負擔，但會防止受孕。針劑治療即是俗稱的「停經針」，透過抑制腦下垂體荷爾蒙讓卵巢停止運作，分為短效及長效劑型，一年不建議施打超過六個月，因為容易有增加骨質疏鬆的風險。

(圖/潮健康提供)

子宮肌腺症也可用口服藥、避孕藥來改善症狀，這類藥物多為黃體素成份，能達到緩解骨盆腔疼痛、月經過多、出血等症狀，不過只是抑制內膜暫時不活化，且需天天服用。相較之下，新型無創的海芙刀治療，可利用高溫燒毀異位的內膜組織，大幅改善症狀的同時，也增加女性受孕機率。

鄭丞傑醫師指出，曾收治一名39歲女性，嘗試兩次試管嬰兒仍懷孕失敗，後來經海芙刀治療子宮肌腺症，搭配停經針讓卵巢休息，不久便成功自然受孕，這樣的案例已經越來越多。提醒女性，當有子宮肌腺症問題又有生育規畫，應與醫師討論適合的治療方式，幫助提高受孕率，不要輕易切除子宮。

●子宮肌腺症更年期自然好？ 女性如何預防？

子宮肌腺症只要等到更年期，就會自動痊癒？鄭丞傑醫師表示，女性停經後卵巢不再工作，子宮肌腺症的確會改善。然而，停經年齡因人而異，一般女性停經時間約在52歲，也不乏60歲以上尚未停經者，而停經過晚會增加子宮內膜癌風險，更年期前可先檢測荷爾蒙，瞭解自己的身體狀況。

鄭丞傑醫師提醒，要預防子宮肌腺症，建議女性及早生育並哺乳。也要避免長期大量接觸環境荷爾蒙。或適時介入避孕藥等幫助卵巢休息。當有子宮肌腺症症狀時，應及早諮詢婦科醫師，選擇適合的治療方式，幫助維持正常生活。