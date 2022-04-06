國民法官制度將於明年施行，但「劍青檢改」認為，司法院把被害人、告訴人、訴訟參與人的法庭席位置於公訴檢察官、律師後排，毫不尊重這些訴訟當事人感受，6日發表聲明抗議，強調人民參與法庭，核心精神在於「尊重與參與」，請司法院從「導正法庭席位」開始，恢復原先席位設計，提供訴訟當事人獨立座位。

劍青檢改指出，司法院委託「台灣設計研究院」規劃國民法官法庭空間配置，日前完工公布定案，過程均未與各方團體溝通，對外號稱「以更舒適無壓迫感的『參與體驗』為準則」，實際上「只重法官台上體驗，不管台下訴訟參與」。

劍青檢改指出，國民法官法理念，是邀請人民直接參與法庭，核心精神在「尊重與參與」。對於尊重，不是只尊重坐在台上的職業法官和國民法官，也應當尊重所有參與訴訟活動的主體，包括檢察官、辯護人、被告、被害人、證人、鑑定人、沒收參加人。

尊重的具體表現，就是理解各方的主體性，在法庭席位上給予適當配置的參與感。絕不是只尊重法檯上的法官座位，法檯下一干人等任意安排，反正有座位就好。

劍青檢改表示，司法院原本前年3月19日公布修正的「法庭席位布置規則」，將「被害人及訴訟參與人」獨立設置一席在審判活動區，彰顯被害人在法庭上特殊的重要性與獨立性，堪屬正確。

但去年10月19日，司法院片面修正「法庭席位布置規則」，未與各方協商，逕自依其想像重新規劃，將「被害人」席位挪移至公訴檢察官席位的後方，變成檢察官後方第二排，毫不尊重檢察官及犯罪被害人團體，也將「沒收參與人」挪至辯護律師的後方，變成後方第二排。此種毫不尊重的做法，不僅導致空間錯誤配置，有害訴訟參與。

劍青檢改認為，犯罪被害人到庭陳述意見之權利，乃被害人程序參與權所保障之基本內涵，為法院應遵循之正當法律程序之一環，應受憲法保障，尤其在殺人案件，被害人包括死者的遺屬，才是整個法庭活動中最痛苦，也最想見證正義，最想跟法官們說話的人，他們才是最應該獲得尊重與參與的人。但司法院的法庭配置，從未尊重被害人，應儘速重新調整更正。