據大陸國家衛健委今天（6日）通報，昨天（5日）新增20472例本土新冠病例，包括1383例確診及19089例無症狀感染，再創疫情爆發以來新高。其中上海市衛健委今天公佈，昨天新增1萬7077例本土新冠病例，分別為311例確診及1萬6766例無症狀感染個案。

5日通報的新增確診病例1415例。其中境外輸入病例32例，本土病例1383例。其中吉林973例最多，包括長春市817例、吉林市136例、白城市11例、四平市5例、白山市4例；

上海311例，其中浦東新區162例、徐匯區23例、閔行區23例、黃浦區16例、松江區14例、靜安區12例、楊浦區11例、嘉定區11例、虹口區8例、普陀區7例、寶山區7例、長寧區6例、青浦區6例、奉賢區2例、崇明區2例、金山區1例；

浙江17例，其中嘉興市10例、寧波市4例、紹興市3例；

海南10例，其中三亞市9例、海口市1例；

四川10例，均在成都市；

山西8例，其中太原市7例、運城市1例；

黑龍江8例，其中牡丹江市4例、哈爾濱市2例、大慶市2例；

遼寧7例，均在鞍山市；

福建7例，均在泉州市；

廣東7例，其中茂名市3例、廣州市2例、湛江市1例、肇慶市1例；

河北6例，其中邯鄲市5例、雄安新區1例；

北京4例，其中順義區3例、朝陽區1例；

山東4例，均在濟南市；

天津3例，其中西青區2例、河北區1例；

江蘇3例，均在鎮江市；

江西2例，均在南昌市；

湖南1例，在婁底市；

雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州；

陝西1例，在西安市。

此外，大陸5日報告新增無症狀感染者19199例，其中境外輸入110例，本土19089例。其中上海市16766例最多，包括：浦東新區7892例、閔行區2917例、徐匯區902例、松江區787例、黃浦區647例、楊浦區615例、寶山區548例、普陀區482例、嘉定區480例、虹口區403例、青浦區394例、靜安區305例、奉賢區151例、長寧區86例、金山區81例、崇明區76例；

吉林1798例，其中長春市1682例、吉林市112例、四平市2例、白城市2例；

河北103例，其中邯鄲市78例、保定市21例、石家莊市4例；

江蘇74例，其中宿遷市32例、蘇州市23例、南通市13例、徐州市4例、無錫市1例、鹽城市1例；

安徽56例，其中淮南市36例、六安市10例、阜陽市8例、蕪湖市1例、黃山市1例；

浙江50例，其中嘉興市39例、杭州市10例、金華市1例；

山東45例，其中濰坊市13例、威海市12例、濟南市10例、臨沂市7例、青島市2例、菏澤市1例；

遼寧43例，其中瀋陽市30例、鞍山市12例、錦州市1例；

江西33例，其中南昌市28例、上饒市5例；

河南33例，其中周口市30例、許昌市1例、南陽市1例、永城市1例；

福建22例，均在泉州市；

海南22例，均在三亞市；

新疆7例，其中烏魯木齊市4例、昌吉回族自治州2例、巴音郭楞蒙古自治州1例；

湖北6例，其中黃石市2例、隨州市2例、武漢市1例、鄂州市1例；

天津5例，其中河東區2例、西青區2例、津南區1例；

四川4例，其中成都市3例、南充市1例；

雲南4例，均在德宏傣族景頗族自治州；

黑龍江3例，其中哈爾濱市1例、大慶市1例、佳木斯市1例；

廣東3例，其中廣州市1例、茂名市1例、東莞市1例；

山西2例，均在運城市；

廣西2例，其中防城港市1例、百色市1例；

貴州2例，均在黔西南布依族苗族自治州；

青海2例，均在西寧市；

北京1例，在順義區；

湖南1例，在婁底市；

陝西1例，在寶雞市；

甘肅1例，在蘭州市。