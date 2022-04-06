台中一名婦人昨日獨自到台南旅遊，她搭乘公車要在南紡購物中心下車，但卻沒按下車鈴，過站後不斷跳針向司機稱自己有按鈴，怒罵司機很大牌，不僅要客訴司機，還丟下一句「台南絕對不會發展」，事後司機將過程PO上網，婦人遭上千網友撻伐，市長黃偉哲也發文回應。

公車司機昨（5）日於個人臉書分享2分鐘短片，當時下午3時40分，一名婦人要在台南南紡購物中心下車，卻沒有按下車鈴，起身移動到司機旁邊的車門等下車，司機問她，「妳有按下車鈴嗎？」對方表示自己有按下車鈴，司機要婦人再按一次，車上的下車鈴才響起，司機說明，「妳可能沒有按下去，如果有按它會響，就會在下一站停靠」。

婦人不斷地鬼打牆稱自己有按下車鈴，抱怨「你們台南怎麼這樣？我剛剛上車不是有說我到南紡購物中心嗎？唉唷我的天啊！我都站起來了，你也不會問我一下」，司機忍不住說，「我要注意路況，還是妳覺得我要注意妳？」

沒想到女子卻冷回，「好好好！我下次不會再來台南，真是夠了！呵呵我們台中不會這樣，很誇張耶！真是要命，司機先生真的很大牌，在我們台中司機不敢這樣」，指自己第一次一個人到台南旅遊，卻被這樣對待，「沒關係，你要這樣子，我會投訴你」，最後更烙下一句，「台南絕對不會發展」。司機非常無奈，「千錯萬錯都是司機的錯，我也是很絕望啊！有沒有台中的朋友平反一下的啊？」

影片曝光，引發上千網友轉發、留言，「這種人還是不要出門好了！有夠丟臉」、「妳說妳是台中人？拜託別丟我們台中人的臉」、「台南不歡迎妳」、「拜託別來高雄找司機的麻煩」、「有病就待在家好嗎？」、「三寶大嬸在哪裡都是三寶，千錯萬錯都是別人的錯」、「這是什麼老公主病加情緒勒索？」、「司機修養真好」。

該名婦人稱台南絕對不會發展一事，市長黃偉哲今日早上也發文回應，公車司機在行駛間不僅要專注路況，還要注意儀表數據，觀光客下車忘記按鈴，卻指責司機，「實在令人不捨」，提醒民眾搭乘大眾交通工具，記得給司機一句鼓勵。