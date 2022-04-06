台中市北區進化北路與大德街口6日發生一起自小客車擦撞計程車交通事故 ，造成白色汽車翻車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市北區進化北路與大德街口6日發生一起自小客車擦撞計程車交通事故 ，造成白色汽車翻車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

擦撞違停計程車 自小客「烏龜翻肚」駕駛命大逃出。/盧金足翻攝

台中市北區進化北路與大德街口6日發生一起自小客車擦撞計程車交通事故 1，造成白色汽車翻車，駕駛稱頸部受傷，現場表示不需送醫。警方調閱路口監視器畫面釐清發生經過，肇因初步研判係自小客車未注意車前狀況，營業小客車違規停車，全案已調閱監視器影像釐清案情。

警方調查，該自小客車由學士路沿進化北路往大德街方向行駛，行經進化北路與大德街口時，擦撞停放於路邊的計程車後翻覆。

警方依規對該名駕駛實施呼氣酒測，尚無酒精反應，已調閱路口監視器畫面釐清發生經過，肇因初步研判係自小客車未注意車前狀況，營業小客車違規停車，全案已調閱監視器影像釐清案情。

分局長陳家銘表示，交通事故於路口發生比例特高，目前推行的「路口減速運動」，正是要提醒汽(機)車駕駛人行經路口，應減速慢行，以減少事故發生機率；另外，駕駛人停放車輛應依標線規定，勿貪圖一時方便，隨意停車，危及用路人安全。