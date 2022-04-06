清明節後的第一個交易日，台北股市開盤再重挫逾200點，台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以28.75元開盤，貶值4.5分。匯銀預測今天新台幣匯價將測28.8元心理關卡。

聯準會如市場預期在3月升息一碼，多位聯準會官員表示在通膨壓力不見緩解的狀況下，儘管地緣政治風險仍高，聯準會也已經準備好在未來1至2次會議上強勢升息2碼，加快貨幣政策緊縮速度，美元利率應聲上揚，擴大與其他幣別利差，美元多頭格局短線仍將延續。

據央行統計，今年以來至4月1日止，新台幣兌美元貶值3.54%，韓元兌美元貶值2.2%，日圓兌美元貶值6.13%。

匯銀分析，聯準會近期改持加速緊縮貨幣政策的態度，短期有利於美元與其他貨幣利差擴大，再加上美國經濟基本面優於歐洲與中國，資金流短期仍將青睞美元，美元多頭走勢尚未反轉。

但近期也有對美元由中性轉偏空的論調，高盛認為俄烏戰事呈緩和趨勢，避險情緒稍稍消退，美元需求下滑，惟多位聯準會官員於近期表達通膨過高的擔憂，升息路徑提前可能性大增，因此美元走勢短期仍相對有撐。中長期來看，美元走弱的格局正在形成，聯準會以外的主要央行將追隨其腳步緊縮貨幣政策，對美元利差縮窄將削減美元的吸引力，另外，俄烏戰爭所衍生出的國際制裁或對美元產生長遠的負面影響，已有部分國家開始倡議大宗商品交易貨幣多元化，不再以美元為單一主要交易貨幣，此舉將大大打擊美元外匯儲備的地位，亦可能造成資金逐漸流出美元資產。