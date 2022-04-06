女星陳喬恩日前被民眾拍到，與小9歲的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）閃婚，在網路上造成話題，但之前曾外傳男方家中長輩不贊成兩人婚姻，而陳喬恩接受採訪時也特別回應此事。

陳喬恩在2019年登上大陸戀愛真人實境節目《女兒們的戀愛2》，與小9歲大馬富二代藝術家曾偉昌（Alan）配對成功，小倆口隨後也大方認愛，並經常不吝嗇在社群媒體上放閃。疫情爆發後，曾偉昌便隨著陳喬恩來台灣long stay，小倆口趁著空檔到處遊山玩水，陳喬恩還不時帶男友見演藝圈好友，可以看出她相當重視這段感情，甚至在Alan 2月份所舉辦的畫展上，以女主人之姿招待親友。而將近1年半的朝夕相處倆人也培養出好感情，終於在3月31日傳出好消息，陳喬恩當天早上就被民眾發現與曾偉昌一同現身大安區戶政事務所登記結婚，正式升格為夫妻。

不過，根據《鏡周刊》的報導，先前曾傳出男方家長不贊成這段感情，而陳喬恩也特別回應此事表示「好日子好時間是Alan的爸爸給的」間接否認傳聞，並公開她與公婆家的真實互動，完全是個幸福人妻。至於陳喬恩屢被傳肚皮有喜，對此她也多次正面回應，自嘲自己的確吃得太誇張，希望下一次見面時，能「正」到大家，而陳喬恩的幽默回應也間接否認懷孕傳聞。