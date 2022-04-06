現年53歲香港女星李婉華1988年曾拍攝《馬永貞》進而與「最帥展昭」開始交往，2001年分手，之後她將重心轉往到大陸和台灣拍戲，2003年走入家庭，嫁給加拿大及股票經紀李守正，並生下一女二子，近年定居加拿大，但不時透過Youtube頻道和粉絲互動，最近她在直播中自曝早年曾碰過演藝圈中的「神秘飯局」，但吃完下一步要怎麼做可以自己決定，她則是選擇閃人。

李婉華過去演出過電視劇《致勝鮮師》、《刺馬》、《保鏢之翡翠娃娃》，近年她在加拿大生活仍從事演藝工作，在中文電台主持節目，訪問曾在香港拍戲的藝人，最近她在自家Youtube頻道「李婉華 Anita Lee」以「都市傳說之 - 清明節靈異事件，娛樂圈不可告人的秘密」為題，大聊演藝圈潛規則。

李婉華在直播中承認參加過演藝圈中的神秘飯局。（圖／翻攝自李婉華 Anita Lee Youtube）

都市傳說之 - 清明節靈異事件，娛樂圈不可告人的秘密. 特別嘉賓 : 雲海

據《香港01》報導，當天李婉華邀來好友雲海，原本兩人是要說演藝工作時發生的靈異事件，李婉華卻突然提到早年參加過飯局，讓雲海大為吃驚，李婉華進一步表示，自己當時是獲公司安排參加，但去的不只有她，「是有一票她認識的女生都被安排去」，當時她才剛出道懵懵懂懂，坦言不懂拒絕，公司通知就跟著去。

李婉華回憶當時餐桌上都是不認識的人，氣氛很奇怪，「我記得吃了頓飯你可以選擇離開，還是選擇繼續有下文，去喝東西，但我就當然吃完就快點走」，雲海問她那是否有錢可以拿？李婉華大方說有，但是很少，可能是幾百塊港幣，並補充：「但我相信有大部分的人是有留下的」，後來她聽別人聊這件事，才想起原來當年參加的就是神秘飯局，但她當時真的不懂，以為只是跟外國片商之間禮貌的交際應酬，「總之公司叫我去，難道他們會騙我嗎？所以我就去了」。