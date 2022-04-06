台積電近期股價表現弱勢，不過韓媒指出，由於三星代工的產品良率較低，繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA) 已決定和台積電合作生產新一代繪圖處理器 (GPU)，看好台積電將在今年年底進一步擴大晶圓代工市占率。

韓媒《BusinessKorea》報導，輝達新一代GPU「H100 GPU」已計畫利用台積電的4奈米製程技術生產，預計這款新品將在2022年第三季開始供貨，輝達另一款 RTX 4000也將以台積電的5奈米製程技術量產。業內人士透露，台積電很快將獨攬輝達所有GPU訂單，由於輝達擁有全球GPU市佔率 80%，看好台積電市占率有望進一步擴大。

報導更指出，三星失去輝達這個大客戶訂單後，還可能痛失另一個晶圓大客戶高通 ，業界人士表示，儘管三星拿下高通旗艦晶片 Snapdragon 8 晶片訂單，但三星在 5 奈米以下製程良率方面落後台積電，高通除了將部分訂單 2021 年第 2 季改委由台積電生產外，更決定和台積電合作生產下一代 3 奈米應用處理器 (AP)。

美國聯準會（Fed）理事布蘭納德昨日發表鷹派升息言論，強調將有條理地升息和迅速縮減資產負債表，費半指數應聲重挫逾4%，台積電今(6)日股價開盤狂殺逾10元，最低來到575元。