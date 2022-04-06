廖老大團隊於6日上午10時將於台中風車大道進行打龜號實測，團隊在賽前檢測車況與賽道。（翻攝廖老大臉書直播）

【LIVE直播】世紀之戰就在今天！ 廖老大0-400M對決杰尼龜｜2022.04.06 @中時新聞網

台灣賽車教父廖志賢「廖老大」與杰尼龜世紀之戰今（6）上午10時正式在台中風車大道展開，廖老大的臉書將全程直播，透過最新畫面可見，現場聚集大批觀賽民眾與媒體，「打龜號」則已在跑道上準備，現場氣氛高昂，民眾全都引頸期待一睹打龜號實測。

廖老大今在個人臉書上全程直播，今日天氣晴朗，現場聚集大批車迷與媒體，情緒相當高漲，眾人一同集氣打龜號破紀錄，不時可聽到民眾高聲呼喊「加油！」、「台灣加油」等語，團隊目前仍在積極進行跑道與車體的全方面檢視，期盼能在待會跑出最佳成績。

打龜號就要正式上陣比賽，據了解，廖老大昨帶著團隊到彰濱工業區替打龜號做修改測試與最後的微調，不過測試場地並非比賽的高美濕地，高美濕地有較多的「側風」，廖老大則說這也是第一次遇到側風，不確定是助力或阻力，希望老天爺能幫忙，強調還是很有保握能突破杰尼龜的8.93秒成績紀錄。

廖老大昨強調，若6日實測沒破亞洲紀錄、15日以前沒有破杰尼龜紀錄，一定會履行承諾捐出100萬給紅十字會，而團隊仍會繼續做車子調整，2個月內誓言打破亞洲紀錄，並放眼6個月內打破世界紀錄，讓全世界都看到台灣汽車工業的厲害；而至於杰尼龜若輸了會不會捐款，廖老大則說「那是他的誠信問題」。

這場賽事起於大陸網紅「HG杰爺」嗆台灣沒快車，廖志賢為此斥資500萬元打造「打龜號」， 3月17日在彰化進行0到100公尺直線加速測試，跑出2.16秒。原本測試場地打算商借麗寶賽車場，但廖的團隊認為該處不太適合，立法委員莊競程說，獲悉此事後及邀集台中市議員江肇國、曾朝榮會勘，並連繫交通部及台中港務公司，終於在3月30日獲得對方發函同意租借台中港環港北路（風車大道），將於4月6日進行0至400公尺賽車直線加速拍攝。