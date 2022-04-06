台股掛牌陸股ETF今早表現優於美股ETF，陸股ETF中又以FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企(00700)、台新MSCI中國(00703)、永豐中國科技50大(00887)、中信中國高股息(00882)、中信中國50正2(00753L)、中信中國50(00752)等表現較為出色。

在亞洲地區內，瑞銀依然看好大陸股票市場。對於市場而言，3 月份是挑戰重重的一個月份。3月11日至3月15日間，MSCI中國指數下跌17%，納斯達克中國金龍指數暴跌32%。由於地緣政治風險升高、中概股退市憂慮再起以及疫情導致不少地區實施封控舉措，中國股票在這段期間拋壓沉重。不過，中國國務院副總理劉鶴在3月16日釋出政策暖風，吹散了市場參與者的疑慮，扭轉市場情緒。特別受到關注的是，中國政府承諾將推出穩增長政策，呼籲透過規範、透明、可預期的監管推進並儘快完成大型平臺公司的整改，致力於與美國證券交易委員會在中概股退市問題上開展合作。儘管短期內市場波動性仍將居高不下，但瑞銀認為，投資者決策的依據將會很快轉向企業基本面。在當前業績期間，部分公司公佈了股票回購計畫，也可能給市場帶來額外支持。

富蘭克林證券投顧表示，中國多地疫情增溫，金融中心上海進行分階段封控，封鎖措施引發市場對於中國經濟嚴重受衝擊之擔憂，不過相較於兩年前疫情初期，現階段官方在防疫之際也高度關注保護經濟與製造業供應鏈免受太大衝擊，但對於消費動能仍將產生衝擊。國務院副總理劉鶴主持召開的中國國務院金融穩定發展委員會專題會議，回應近期投資人所有最重要關切的議題具有極為重大的意義，有望加速推動政策支撐經濟表現。

高盛證券認為，聯準會利率決策會議已結束且未造成大規模市場動盪，預期中國人行會在未來幾週下調存款準備金率與政策利率。