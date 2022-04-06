俄軍猛轟烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）

美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley），還有防長奧斯汀（Lloyd Austin）周二出席眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會。米利甚至強調，世界變得更不穩定，而國際爆發重大衝突的可能性正在增加，而不是減少。

據CNN新聞網5日報導，他們在自從俄羅斯侵略烏克蘭以來首度出席的聽證會中說，來自中俄的威脅依舊嚴重。此外，他們也為美國因應俄烏戰爭的方式，以及美國送武器到烏克蘭辯護。

米利說，他從軍42年來，俄羅斯侵略烏克蘭是歐洲，甚至全世界和平與安全的最大威脅。不過，他也強調，看到全世界都支持烏克蘭，令人感到振奮。米利指出，「如今我們正面臨中、俄兩個各具強大軍力的全球大國，而兩國都打算徹底改變當前基於全球秩序的規則。」

民主共和兩黨在這場聽證會中，都把焦點放在提供武器給烏克蘭上，並問他們，由於基輔不斷要求增加戰力，是否還有更多能做的。眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）便說，委員會最大的問題之一，就是怎樣能做得更多。「我們要怎樣確保竭盡全力，以協助他們。」

而委員會中的共和黨議員羅傑斯（Mike Roger）說，為了威懾俄羅斯，他會支持美國在諸如波蘭，還有波羅的海等北約（NATO）東歐成員國設置永久性基地。至於米利則說，他會支持設置永久基地，但認為美軍該採輪調的方式，以免增加搬家，還有設立學校等費用。

而奧斯汀說，北約仍在討論要如何加強在東歐刷存在感。他強調，如果北約認為適合改變部署區，那美國自然會參與。

有好幾位共和黨議員問米利和奧斯汀，美國是不是未能威懾俄羅斯總統普丁，阻止他攻打烏克蘭。但米利回答，除非美軍從烏克蘭部署，否則他並不認為，華府能阻止這位克宮強人。然而，他也表明，要是有人提案，他會建議別這麼做。