歐股周二小幅上揚，投資人正在觀察對俄羅斯新一輪的制裁。然而法國股市大跌，稍早的民調顯示，法國總統選舉競爭加劇。

法國股市注意到了極右派總統參選人勒龐(Marine Le Pen)可能會擊敗馬克宏；周一的民調結果顯示，勒龐獲得48.5%的支持，為有史以來最高。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.88點或0.19%，為463.07點，指數收窄了稍早的漲幅。法國基準的CAC 40指數跌1.3%，為近一個月最大單日跌幅。英股升0.72%，德股跌0.65%。

Capital Economics資深歐洲經濟學家Jessica Hinds說，如果勒龐勝選可能會惡化公共財政，並給法國在歐洲的地位打上問號，讓投資人感到不安。在最好的情形下，勒龐會破壞和妨礙歐洲的政策制定者，在最壞的情形下，勒龐會從內部瓦解歐盟的結構。如果民調繼續朝向對勒龐有利，投資人可能會更加的擔憂。

德國與法國十年期國債的息差(即法國國債持有者的溢價)增加了45個基點，來到2020年新冠疫情爆發時的最高水準。

有關對烏克蘭城鎮平民遭到屠殺的回應，歐盟提出了新的制裁措施，包括禁止煤炭進口等，如果通過，將禁止從俄羅斯進口價值90億歐元的產品，以及禁止對俄羅斯出口約100億歐元的產品。

歐股的公用事業股大漲2.3%，再生能源股也上漲，皆提振了西班牙IBEX指數，該指數升1.2%，指數創下六周新高。

在瑞信將該評級上調為買進之後，丹麥風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)升8.6%。

歐元區三月PMI調查顯示，歐元區經濟重啟提振了企業成長，但能源成本的上升和戰爭的威脅正影響著復甦。

歐股已經從俄烏戰爭衝擊下的低點上升了14%，但是今年迄今仍下跌了5%。

德國的Aareal銀行升3.4%。有收購集團試圖以22億美元收購Aareal銀行；該集團表示，在此次提高收購價格後，已經爭取到37%股東的承諾。