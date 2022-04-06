清明連假後首日上班，桃園市長鄭文燦宣布，6日新增10例本土，另也要求全市府員工含二級單位、約聘人員等快篩，早上8點有1萬5247人回報快篩陰性，中午前會有第2波回報，更直呼「定期快篩將常態化！」。

鄭文燦盤點市內5條傳播鏈，6日新增10例本土個案，9例為匡列採檢陰轉陽確診，較沒有風險，另有1例為台北移入個案。另針對某護理之家、某醫院也持續監測，避免有群聚感染的狀況，草漯國中採檢也全為陰性，學校部分已有3所學校復課，包括復旦高中、東勢國小、大業國小居隔10天期滿，期滿前全校快篩皆為陰性，5條傳播練已經在收斂當中，但仍要戒慎以對。

鄭文燦點出，海洋大學1個體育老師餐敘確診，衍生到聯邦銀行內壢分行群聚感染，只要有1人確診就有可能感染1群人，從過去的經驗來看擴大匡列有必要性，若社會活動多，如清明連假連續4天有聚餐活動，風險提高，職場快篩更是必要，呼籲民眾參與完大型活動要做快篩，「即便要與病毒共存也一定要定期快篩」。

鄭文燦提及，市內現有開放5個社區採檢站，分別在桃園、中壢、平鎮、八德及觀音區，提供給市民採檢，另外像是學校等有確診疑慮則採取專案採檢，停課期間也要停課不停學。

「區隔人數非常多有2730人！」鄭文燦指出，醫療量能的準備，市內有11家責任醫院有399床，現已使用76床，剩餘323床，醫療量能足夠，目前區隔人數也相當多有2730人，區隔人數非常多，這與Omicron傳播快的特性有關。

至於未來的整備工作，鄭文燦表示，未來一定會分成在家區隔、到防疫旅館區隔、集中檢疫所區隔、重症患者送醫院，會有這4個模式，萬一確診人數有增加必須輕、重症分流，也要做好防疫旅館區隔、在家區隔的規範，指示觀旅局提早規畫防疫旅館區隔模式規範。