發生於去年11月22日的新北市新店花園新城槍擊案，槍手黃泳群當場連開4槍狙殺何姓咖啡商，台北地檢署查出幕後主謀是天道盟華山會成員許杜群，自大陸購入化學原料，欲製成偽藥在台販售，懷疑製毒資訊遭何男洩漏，買凶將何殺害滅口，6日依殺人等罪起訴黃泳群、華山會成員張景欽、小弟陳憲民3人，另許杜群逃亡杜拜而未到案，發布通緝。

由於黃泳群、張景欽、陳憲民3人在押，北檢今將移送台北地院審理。

45歲何姓咖啡商去年11月22日在新店花園新城住處門口，接送兒子回家時，被有毒品前科的黃泳學當街槍擊兩槍致死，檢警查出，黃嫌早在清晨6點便開始埋伏，足足等待兩小時，待死者返家時伺機行兇。

黃泳群犯案後立刻在當天潛逃出境至大陸廈門，之後在防疫旅館中被大陸公安逮捕，於去年12月8日由刑事警察局派員押解回台遭羈押。

案發後檢警循線在機場逮捕欲逃亡的張景欽，訊後聲請羈押禁見獲准，檢警上月拘提涉嫌共犯陳憲民到案。檢警查出，陳牽線找黃嫌當殺手，並陪同試槍，事後給20萬安家費，但陳卻因無法籌出保金遭羈押。