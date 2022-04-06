苗栗縣坤輿掩埋場上周五再次向苗栗縣政府申請試運轉，民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會長陳清鑫等人今天呼籲，在坤輿相關爭議未解和行政訴訟有結果前，苗栗縣政府不可以核准坤輿的試運轉許可，若苗栗縣政府同意許可，就是公然放水。

洪申翰指出，一個廢棄物掩埋場的申設，需要經過同意設置、試運轉測試及同意處理等三道許可程序，而廢棄物掩埋場的運轉測試，實際上就是讓廢棄物倒進掩埋場計算處理量，在行政訴訟及是否要做環評等爭議未解前，苗栗縣政府不該同意讓坤輿試運轉。

陳清鑫表示，坤輿掩埋場根本沒經過環評審查，掩埋場的塑膠布和設施都超過20年壽命，老化、脆化的設施絕對無法防止廢棄物溶出，如果汙水滲入地下水層，導致灌溉水被汙染，將毀滅當地民眾的生存環境，喊話苗栗縣政府若執迷不悟，自救會將會宣示誓死捍衛生存權，抗爭到底。

苗栗縣議員陳光軒說，坤輿爭議20多年未解，現在苗栗縣議會決議及環保署的公文，都要求爭議未解前，不應同意坤輿的試運轉計畫，因為坤輿掩埋場選址不當，一旦上千噸的事業廢棄物掩埋下去，恐造成嚴重的汙染。

苗栗縣議員曾玟學強調，日前已經多位議員在縣議會臨時會提案，要求環保局在釐清爭議及行政訴訟判決前，不得准予坤輿掩埋場展延及試營運申請，該提案獲得無異議通過，呼籲縣政府尊重議會提案，不要把議會決議當空氣。

洪申翰與議員、自救會成員共同提出4項訴求，苗栗縣政府應遵從環保署函文，在坤輿爭議未釐清和行政訴訟判決前，應該要做合法性和正確性的通盤評估。同時，苗栗縣政府應該遵從縣議會的決議，在爭議及行政訴訟結束前，不得准許展延及試營運申請。

眾人也呼籲，苗栗縣議會議長鍾東錦應該共同呼籲縣府遵守議會決議，此外，有意角逐苗栗縣長的參選人，都應對坤輿掩埋場表態，在爭議未解前反對坤輿事業廢棄物掩埋場試營運。