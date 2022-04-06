昔日有「秀場天王」封號的81歲資深藝人林松義，晚年飽受帕森金氏症折磨，連走路都成問題，如今傳出左眼皮掉下來，遮住整個眼睛，導致視力大受影響，好在動完手術之後，視力已經慢慢恢復當中。

根據《自由時報》報導，林松義近日左眼皮掉下來，遮住整個眼睛，導致視力大受影響，因此情緒大受影響，心情更是低落到相當沮喪，至於為何眼皮會垂到整個掉下來？據悉與年輕時做過整形手術有關，由於眼部周圍都拉過皮，導致年事漸高後整個掉下來，據悉上週已到醫院動手術，將垂下來的眼皮割掉，視力也在逐漸恢復，不過仍可看出左右眼差別極大。

林松義飽受帕金森氏症之苦，心臟還裝了支架，傳出他不僅在家跌倒，外出時遇到階梯還得靠人攙扶，獨居的他無法自理生活，加上為了籌措醫藥費，只好將名下四棟房子賣出，還請外籍看護照料生活起居，原本疫情前還有社區及安養院演出，每個月至少有一萬多元的微薄收入，如今演出全部喊卡，唯一經濟來源直接斷掉，傳出相當焦慮的他，因此深陷憂鬱症所苦，讓友人相當擔憂精神狀態。

林松義在「優質生命協會」擔任志工十三年，每當協會有活動時，除了看病缺席之外，一定排除萬難出席上台演出，大夥因此稱他為「會大」，祕書長紀寶如表示他多年來的努力和傳遞的正能量，鼓舞了不少人。