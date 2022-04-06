大陸疫情瀕臨失控，使得原本就已經低迷的當地智慧型手機市場雪上加霜，加上手機廠砍單傳聞不斷，對現階段還是以大陸為主要發展市場的聯發科(2454)來說，無疑是一大衝擊，故一早其開低重挫4%，直接摔下900元大關，最低觸855元，寫下去年10月以來波段新低。

大陸疫情嚴峻，對原本就疲軟的智慧型手機市場成更大傷害，分析師郭明錤日前就在個人的推特(Twitter)上直言，今年目前為止，大陸主要Android智慧型手機品牌商已砍掉1.7億支手機訂單，預期未來數月大陸手機品牌商恐持續砍單。

研調機構CINNO Research數據顯示，2月單月智慧型手機銷售月減少24%、年減少20.5%。以各大廠來說，海思月減幅28.2%最大，聯發科、高通則分別減少25%、21.8%。以數據來看，表示出大陸智慧型手機市場確實壓力不小，且因單機銷售前三大由蘋果iPhone包辦，顯示Android智慧型手機市場的挑戰恐比想像中更嚴重。

儘管聯發科即將公布的3月營收在工作天數恢復下，有機會挑戰單月營收戰新高，但就有外資預言，聯發科5G SoC(系統單晶片)恐在第二季面臨砍價壓力，降幅約5~10%，主要原因是大陸的中高階5G手機市場疲弱，加上新興市場的通膨壓力加劇，另外，後續來晶圓代工產能也不會那麼緊張。