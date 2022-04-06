中美利差在3月大幅收斂引發關注。據東方財富Choice資料顯示，3月1日，中美10年期國債殖利率利差為108.25個基點；3月25日收斂至31.72個基點，為月內最低，亦為2019年2月以來新低。3月31日，中美利差小幅回升至46.78個基點，但仍處於較低水準，較3月1日收斂超61個基點。

《證券日報》分析，分別看10年期中債殖利率與美債殖利率，可以發現，3月中美利差收斂的原因在於美債殖利率快速上行，而中債殖利率走勢平穩。

專家認為，10年期美債殖利率的快速上行與美國聯準會主席鮑威爾當地時間3月21日的偏鷹派講話密切相關，而利差收斂的根本原因則是中美經濟週期錯位，導致中美貨幣政策週期出現分化。

紅塔證券(10.290 -0.16 -1.53％)首席經濟學家李奇霖表示，從長週期來看，中美利差仍有進一步收斂的可能性。美國聯準會貨幣政策正逐步回歸正常化，後續升息、縮表的確定性較強，或對美債殖利率形成向上的推動力。

理論上來說，中美利差收斂可能會導致資本外流，進而引發人民幣貶值。不過，中信證券首席經濟學家明明預計，當前中美利差收斂不會引發大量資本外流。

明明指出，現階段「中美利差收斂─資本外流─人民幣貶值」這一傳導效應並不顯著，中美利差收斂對於人民幣的影響有限。企業償還外債行為造成的外資流出影響或不及2015年至2016年。同時，外貿企業「逢高結算」需求使得貿易信貸資金外流壓力較小。

明明指出，隨著中國資本專案管理的日趨完善，非正規途徑的資本流出減少。綜上所述，人民幣出現持續性單邊貶值的可能性不大，將呈雙向波動態勢。