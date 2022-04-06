大S和汪小菲去年底10年婚姻告終，兩人所生的一女一兒則交由女方撫養，大S恢單106天後上月閃電宣布再婚嫁給具俊曄，再度掀起話題。而港媒今(6日)報導，疑似大S離婚前在朋友圈的對話曝光，她坦言當好一個妻子、一個媽媽比當女明星還難，似乎說明了離婚前的真實心聲。

被S媽形容是「天生叛逆」的大S過去兩次結婚都沒先通知媽媽，這回閃電梅開二度嫁給韓國前男友具俊曄，竟是在韓國完成結婚登記、報導出來前才通知母親及家人，讓S媽一度氣炸，暗嗆具俊曄搶她女兒，而大S早年嫁給汪小菲前也沒報備媽媽，甚至在單身時期就傳出過離家出走搞消失，讓妹妹小S一度在節目上哽咽。

嚮往自由的大S，2017年曾曬出翅膀刺青。（圖／翻攝自大S微博）

婚後，大S淡出演藝圈，專心照顧一對子女，2017年她不改叛逆之舉，在微博寫下：「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的！！ ​​​​」，並秀出在後背上所紋的新刺青，選擇的圖樣正是象徵自由的翅膀，當時便曾引發話題，也可見大S婚後仍嚮往自由。

據《東網》報導，知情人近日提供了數張疑似大S去年3月在朋友圈的留言，當時她寫下：「謝謝各位的祝福！本來我以為當女明星是最難！沒想到當媽更難！最難的是當老婆！」，還自娛娛人分享換上自己的臉到李小龍身上的影片，未料同年6月傳出離婚，去年底更宣布已經辦理好手續，讓人始料未及，而大S對這些截圖的真實性尚未回應，不知真偽。