香港特首選舉提名期限進入第四天，「真命天子」正式揭牌。香港01報導，中聯辦今日（6日）約見選委，傳達大陸中央對特首選舉的最新指示。消息指，政務司長李家超今天會宣布辭職，待大陸國務院批准及免職後，正式公布參選；李家超是大陸中央唯一支持的人選，中聯辦將呼籲選委支持。有「國家隊」選委表示，近日將提名李家超參選。

多名選委今早現身中聯辦，包括港區全國政協常委唐英年，會面分批進行。香港政壇預料，這次選舉很大機會採取「一人模式」，即只有一人成功入圍，高票當選，有曾為林鄭月娥助選的建制派，已為李家超積極籌組競選團隊。

香港特首選舉提名日期至本月16日，參選人需取得至少188張提名票，並在五人界別各取得至少15張提名，方可報名參選。

香港《星島日報》報導，香港特首提名期4月16日結束，但4月15日及16日是公眾假期，因此，行政長官參選人最遲於4月14日必須提交提名表格。政界消息指，李家超必須在完成辭職程序後，才能展開選舉工作，爭取最少188名選委提名。

由於辭職後大陸中央需要2至3天完成程序，時間緊迫，預料他最遲今明兩天就要辭職。根據政府的慣例，政務司司長辭職後，會由他轄下最資深局長署任，而他轄下的最資深局長，是環境局局長黃錦星，但未知特首林鄭月娥會否有破格安排。

香港行政會議成員葉國謙表示，現時無法評估新一屆行政長官選舉的參選人數，但有可能會在一人模式下進行，因在新選舉制度下，要在選舉委員會各界別取得十五個提名的難度很高。他指，若選舉有多些人參選是好事，因為社會及選委都有選擇。他又認為，下任行政長官要有管治威信，並能團結各界。