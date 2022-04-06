台中市1名女遊客日前獨自到台南玩，疑似搭公車沒有確實按下車鈴，導致司機過站沒停後，頻頻對公車司機抱怨，還嗆「台南絕對不會發展！」此舉除讓奇美醫師陳志金回批「我們台南怎麼了嗎？自己的錯還一直碎碎念？」台南市長黃偉哲也在臉書回應，並貼出一張「司機視角」的照片，呼籲大家多給公車司機鼓勵。

影片中，這名女遊客原本要在「南紡購物中心站」下車，但在公車上聲稱有按下車鈴卻沒有響，公車司機當場請她再按一次成功鈴響後，女遊客抱怨說，「我都站起來了，你也不會問我一下吼。」司機回應他要注意路況，女遊客竟不滿表示，「好好好，我下次不會來台南，夠了，我們台中不會這樣，很誇張誒。你們的司機先生也是很大牌，我們在台中不敢。」還嗆「台南絕對不會發展！」且要投訴司機，司機則保持沉默不再回應。

對此，陳志金在臉書轉PO出這段影片後，並強調「這位司機算是好脾氣了！」，還反問「這位台中來的貴賓，我們台南怎麼了嗎？自己的錯還一直碎碎念？你這樣是干擾司機開車耶！」更認為「下次不會來台南」是「滿滿的情緒勒索，台南人欠你了嗎？大姐，這是公車！不是計程車！也不是你專屬的司機！」

今天早上黃偉哲也在臉書貼出一張「司機視角」的照片，並指出，這是公車的駕駛座，在車輛行駛間，司機不僅要專注路況，還要注意儀表數據。「昨天看到有觀光客下車忘記按鈴，卻責難司機大哥，實在令人不捨。」呼籲大家搭乘公車時，多給司機一句鼓勵「謝謝，辛苦了，加油！」

有網友看了紛紛留言，「台中人丟臉丟到台南」、「很多不知道司機的心酸史」、「那是沒品的乘客」；也有人認為「要表揚一下司機，司機心平氣和跟乘客解釋。」