本土疫情升溫，全台不少縣市國中小學校因有師生確診相繼停課，花蓮縣內目前雖未傳出有國中小師生確診，不過今是連假過後第一個上班日，縣府教育處嚴正以待，除要求各校在開學前全面清消，今起也暫不開放校外人士進出校園。

教育處代理處長翁書敏指出，昨收假日前已針對各國中小校園進行全面清潔消毒，同時也通知各校長預先掌握教職員工與學生連假期間的活動情形，務必向師生宣導了解自己身體狀況，亦有狀況須立即回報，並進行快篩。

翁書敏表示，屆時若各校有傳出師生確診，第一時間也將依中央流行疫情指揮中心規定停課，因此連假前，已請各校盤點校內線上教學的相關軟硬體及工作，以因應停課所需。此外，今天開始，縣內各國中小校園暫不開放校外人士進出。

由於全國中等學校運動會再過10天即將登場，花蓮疫情卻逐漸升溫，迄今已累計23例確診個案，屆時是否開放觀賽，翁書敏表示，目前還在跟中央各單位討論，不過賽事期間的防疫計畫均依中央指引，包含賽前須出示接種2劑疫苗且已滿14天的證明或2天內篩檢陰性證明，比賽場館都採單一入口、體溫超過37.5度禁止入場，賽事場館比賽完即會進行消毒等，並視疫情狀況滾動式調整。

翁書敏進一步說，若外縣市參賽選手於全中運期間被列為居家隔離對象，以致無法參賽，已請各縣市政府協助出示相關公文，屆時依然會發放選手的參賽證明，不影響其權益。